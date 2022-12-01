南韓女星SOMI（全昭彌）有著「人間芭比」的美稱。近日，她參加南韓年度音樂盛事《2022 MAMA AWARDS》，擔任首日主持人。她一連換了7套服裝，讓觀眾拜倒在她的多樣魅力之下。不過，有網友發現她的其中一套設計成金紋與黑裙交織的禮服，相似於小S上個月出席金鐘的「泰國廟」裝扮，同款服裝的「撞衫」話題，讓網友們將兩人放在一起對比，頓時在網路上引發熱議。

南韓頒獎典禮《2022 MAMA AWARDS》於11月於29日、30日在日本大阪京瓷巨蛋盛大登場。過去曾以限定團體I.O.I成員出道的歌手全昭彌受邀擔任第一日的主持人，相當敬業的她，一連換了7套禮服。一開場，可見全昭彌在紅毯上以一襲金色禮服現身，平口低胸的設計，讓她的傲人美胸呼之欲出，性感香肩與白嫩美肌，加上一頭金色長髮散落在身上，讓網友紛紛留言表示「太像是現實版的芭比娃娃了！」

豈料，在7套服裝中，有一套黑金色戰袍。黑色的翩翩長裙搭配其上金色刺繡的浮誇墊肩，模樣看起來十分具有女王氣場，展現出全昭彌霸氣的面貌。不過，這身「泰國廟」黃金戰甲和此前小S在金鐘獎上的設計看起來一模一樣。引起網路話題。

Somi is absolutely breathtaking my god pic.twitter.com/KDaDePCwCA — LeSomi (@lesomsomi) November 30, 2022

對此，有網友興致勃勃地將兩人放在一起對比。表示原來錯怪了小S的時尚審美，指出「原來小S是走在時尚的最前端。」此外，也有網友們認為全昭彌的這身穿搭因她混血的外貌，而顯得更具異國魅力。