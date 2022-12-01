九合一選舉綠營大敗，總統蔡英文當晚辭去黨主席一職，隨後與民進黨台北市長候選人陳時中競選團隊餐敘。據轉述，蔡席間表示，從各項執政成績及她個人民調可見，外界對他們還算肯定，選舉結果則是「我們雖然有執政成績，但人民還是不想看到民進黨獨大」。國民黨台北市議員游淑慧直言，蔡這種死要面子的發言，讓她想到明朝亡國之君崇禎，許多歷史評論認為崇禎有性格缺陷，「看來與蔡英文幾乎87%相似」。

游淑慧昨（11月30日）在臉書發文表示，蔡英文談敗選稱，「我們雖然有執政成績，但人民還是不想看到民進黨獨大」，這種死要面子的發言，讓她想到明朝亡國之君崇禎。

游淑慧指出，許多歷史評論都認為崇禎有性格缺陷，包括盲目自信、剛愎自用、冷酷無情、沽名釣譽四大特徵，「看來與蔡英文幾乎87%相似」。而崇禎最後的悲鳴：「朕非亡國之君，臣皆亡國之臣。」（我沒有錯，錯的都是別人）不就是這次蔡英文面對大敗的態度。

此文獲得近2000人按讚，迴響熱烈。網友紛紛表示：「這6年來蔡總統就是不認輸的人！講話狂妄、囂張、跋扈，不知道人民要的是什麼？所以民進黨的頭號戰犯還要問嗎」、「她不在乎一黨獨大，她在乎的是她要萬世當女皇／她一人獨大」、「大小姐從小衣食無缺，沒有失敗過，不知苦民所苦」、「有執政成績並不等於成績是及格的，看來要給他們0分才能證明一切」、「台灣民眾給蔡總統完全執政的機會，他們不好好珍惜，剛愎自用、傲慢自大，那就由人民的力量一起來教訓民進黨」。