形象向來相當良好的台裔CBA球星林書豪，竟罕見大發脾氣，日前他在個人IG限時動態錄下了泡泡園區健身房的重訓室情況，不僅訓練器材非常不齊全，設備也太過老舊陽春，讓他只能苦笑無奈說道「這些東西是什麼垃圾」。

中國大陸目前仍深受疫情之苦，所以CBA一直維持著賽會制的制度，不過這讓球員非常難以適應枯燥乏味的生活，外援在沒有辦法處在封閉環境下比賽紛紛出走，傳出連NBA球星霍華德（Dwight Howard）也是因此拒絕加盟CBA，選擇來到台灣T1聯賽效力。

自10月22日就沒有出賽紀錄的林書豪，似乎也讓他悶壞了，就在備戰CBA第二階段的前夕，林書豪來到了泡泡園區的健身房活動筋骨，沒想到映入眼簾的景象卻讓他傻眼，在IG限時動態發文表示，「只有1台臥推椅、1台深蹲架，還有2張隨便擺放的椅子。」讓林書豪苦笑表示，「你們敢相信這是重訓室？這就是在泡泡園區的生活，我到底在哪裡？這些東西是什麼垃圾啊？」

林書豪本賽季來到廣州龍獅，與台灣好手陳盈駿成為隊友，但相較於這位「台灣隊長」的優異表現，林書豪至今僅獲得出賽4場的機會，平均上場時間只有8.2分鐘，拿下3.5分、0.5助攻及0.5籃板，完全遭到廣州龍獅總教練郭士強棄用，如今再怒批園區的簡陋健身器材，林書豪在CBA的處境可能更加艱難，離開CBA的日子可能即將到來。