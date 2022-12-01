大陸封面新聞1日報導，一段疑似河北石家莊高營鎮核酸檢測工作人員內部開會傳授核酸造假的視訊11月29日在網上流傳。石家莊市高營鎮政府工作人員指出，警方11月29日已到高營鎮調查，並將視訊中的涉事人員帶走。石家莊市公安局長安分局高營派出所值班人員表示，目前警方正在調查當中，調查清楚後，官方會發布通報。

網傳視訊顯示，一男子自稱屬於石家莊某核酸檢測中心，提示員工抗原檢測若出現問題，「千萬別在社區做核酸，他們現在都造假。」如若做核酸，可以找相關人員「讓結果為陰性」。

該男子還「提示」員工，「有頭疼腦熱的人，提前報備給我，別到時候做了核酸，流調電話打來，都給弄起來了。已經拉走了2個。我再說一遍，如果有感冒發燒等症狀，趕緊偷著告訴我，可以的。」該男子在視訊中稱「咱們這屬於高營社區東古城。」

封面新聞報導，針對網傳視訊內容，11月30日通過電話，從高營社區東古城區所在的石家莊市長安區高營鎮政府值班人員處了解到，11月29日公安機關已將視訊中人員帶走，並對此事開展調查，「不清楚涉事人員的身分，沒聽說有社區工作人員被帶走」。

據高營鎮政府工作人員介紹，因為防疫工作重，在高營鎮開展業務的核酸檢測機構不全是醫院的工作人員，有機構聘用一些來自衛校、醫學院的學生參加檢測工作，檢測樣本統一收回區裡檢驗。目前高營鎮的防疫工作照常開展。

封面新聞報導，從石家莊市公安局長安分局高營派出所值班人員處了解到，當地警方已經關注到網傳視訊並介入調查，調查清楚後，官方會發布通報。高營社區目前的核酸檢測機構正常開放，「我今天也去做了核酸」。

封面新聞稱，11月30日多次致電石家莊市衛生健康委、石家莊市長安區新冠疫情防控指揮部，均未獲接聽。

大陸國務院聯防聯控機制11月29日在新聞發布會上指出，要堅決依法依規嚴肅處理出具虛假核酸檢測報告的嚴重違法行為。

據石家莊市疫情防控總指揮部通告，自11月21日0時起至11月30日24時，石家莊市橋西區、長安區、裕華區、新華區、高新區、迴圈化工園區，已連續開展10天全員核酸篩查。

11月25日，石家莊市市委副書記、市長馬宇駿在新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上表示，近期是石家莊抗疫3年來最艱難的時期。