南韓知名歌手兼演員李昇基，日前爆出他遭經紀公司HOOK娛樂，私吞出道18年來的音源收入後，網路上便掀起聲援李昇基的活動，甚至有粉絲租下多輛電子看板貨車到HOOK娛樂公司前抗議，李昇基隨後也透過律師發出聲明提告。對此，HOOK娛樂原本還聲稱他們沒有私吞音源收入，但立即遭李昇基打臉，而HOOK娛樂的權珍英代表也於11月30日對外發聲，表示會處理個人財產以示負責，但網友看到聲明卻再度氣炸。

權珍英在11月30日當天向各方韓媒發表聲明，表示自己當了25年經紀人，曾歷經過許多事情，但像這次如此辛苦困難的事還是頭一次碰到，但她認無論是誤會還是爭吵，她都應該負責到底，希望外界不要再影響盡力開創的HOOK娛樂及旗下藝人，她也表示自己不會逃避責任，「將處理個人財產以示負責。」

最後她也再度道歉，表示｢對於因為這件突發事件，每天如同活在地獄般的我們HOOK娛樂的職員，以及即使不想再看，還是會在新聞上看到這件事的所有人，再次低下頭表達歉意。」

不過，韓國網友看到聲明後並不埋單，認為權珍英口中的「個人財產」，實際上都是私吞李昇基的酬勞費用，尤其是在D社公開她與李昇基經紀人的蠻橫對話影音，以及挪用公款支付私人龐大的消費明細後，更讓網友憤怒不已，紛紛表示「什麼個人財產，根本是偷來的財產，太過分了，瘋女人」、「這女人的真面目真噁心，講得好像自己賺的一樣」、「又不是妳的錢，當然要還給別人，說什麼個人財產，根本就是把貪污合理化」、「她知道自己的聲明在說什麼嗎？根本討罵」、「別說這麼多沒用的廢話，就是趕快把錢還給人家」再度掀起網友怒火。