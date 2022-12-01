和碩(4938)董事長暨台灣玉山科技協會理事長童子賢昨晚主持玉山科技協會2022年歲末晚宴，副總統賴清德在致詞時特別強調，112年度整體科技預算規模達1383億元，年增168億元，成長幅度13.8%為歷年之最。賴清德點名的新科技關鍵領域包括淨零科技、資安、元宇宙、5G/6G通訊、高齡精準醫療、AI數位轉型等。

童子賢表示，近幾年世界局勢變化劇烈，COVID-19疫情、美中貿易摩擦、俄烏戰爭等都對世界帶來負面影響。但在此同時，科技進步則替世界加分且帶來正能量。疫情中看到網路與數位科技的貢獻發威，讓遠距工作與教學維持不墜，社群媒體維繫了人的關係，串流影音讓人們享受影劇音樂，網路送餐、送蔬果、送商品帶來很大便利，不出差、不出國也維持商務與國際貿易，現代生活的品質、效率與幸福感覺很能突顯「科技始於人性」並非只是一句口號。

童子賢強調，晶片供應的穩定性已成世界各國戰略層次問題，其重要性並不遜於石油。半導體產業更是台灣經濟重要支柱，會造就台灣半導體產業占全球舉足輕重的地位。

昨天的晚宴特別邀請台積電技術要角，也是當年台積電技術發展關鍵主管─林本堅現身說法，以及台灣軟實力之光雲門舞集創辦人林懷民分享藝術觀點。