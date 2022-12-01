聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）30日於布魯金斯學會發表演說時，明確表示聯準會可望在12月升息2碼，開始放緩升息步調。

鮑爾認為美國勞工市場仍須進一步降溫，聯準會才有信心讓通膨回到2％目標範圍。聯準會至今已四度升息3碼，使基準利率來到3.75％至4％範圍，但他認為激烈升息需要時間才能對國內經濟發揮作用，因此他也認同近日多位官員主張放緩升息步調的說法。

鮑爾表示：「最快會在12月會議決定放緩升息步調。」聯準會預定12月13、14日召開決策會議。