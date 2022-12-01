上班族早起趕著出門，為了怕遲到，常路過早餐店隨便買個三明治或漢堡，但不少人好奇早餐店使用的抹醬味道不同於白色的美乃滋或黃色的乳瑪琳，營養師說明，其實這層醬是「沙拉醬」，類似美乃滋，但是是用整顆蛋下去製作，口味豐富度更勝美乃滋。

營養師王證瑋在臉書粉專「營養小當家_阿罐營養師」表示，為了不讓麵包太乾，許多早餐店會在麵包上抹一層醬料，而這個醬料外觀為透明又有些黃黃白白的，讓許多人好奇塗醬的真實身分。

他揭秘透明塗醬其實是「沙拉醬」，成份與美乃滋類似，但沙拉醬是用整顆蛋做的，而美乃滋則是用食用油加「蛋黃」、檸檬汁與醋等酸化劑製成的醬料。由於現在的法規規定，有加入非蛋黃乳化劑的調醬就不可以稱為美乃滋。

他並說明，常看到的乳瑪琳是植物奶油，與動物奶油雖都叫作「奶油」，但兩者主要成分都不同，因為動物奶油主要是從鮮奶提取出來，不會額外添加色素或添加劑等；而植物奶油是人造奶油，通過加工植物油生產出來的，因此植物奶油中含有大量的反式脂肪酸和氫化油，容易使人發胖，被認為有害健康。

他也表示，現代人早餐經常隨便吃，因此他分享「營養早餐搭配法」給民眾參考，初階版為「碳水化合物＋優質蛋白質」，例如饅頭夾蛋、蘿菠糕加蛋、起司蛋餅、肉片夾土司與總匯三明治都是不錯的選擇；進階版則是「初階版＋乳製品＋蔬菜」，例如蔬菜燒餅夾醺雞肉片或鮮蔬玉米起司蛋餅等。