媒體人彭文正提出確認蔡英文總統博士論文不存在之訴，台北地方法院12月23日宣判，彭文正12月1日在中廣節目中說，蔡英文的論文爭議就像林智堅論文案，要先去調查時間，林智堅的論文何時寫的來判定有沒有抄襲，所以也要看看蔡英文的的論文何時寫。

彭文正也忍不住抱怨，蔡英文的論文題目到底是什麼，去政大交的題目跟論文原稿的題目是什麼，這都要先釐清，但11月30日的法庭上，包括他的律師張靜及李震華，一堆沒有寫給博士論文的人討論了2個多小時，這是一場鬧劇。

彭文正說，應該把他提到的爭議部分，找出來進行勘驗，而不是用蔡的律師連元龍拿出一頁頁的原稿進行，他說這種散頁的不是論文，但律師們及法官卻為此在法庭上吵了2個半小時，連元龍律師還在法庭上爆粗口，他也只能發言不到3分鐘。

彭文正指責，法院是執政黨開的，就是一小數想要升官的人，他們是配合執政黨、控制司法，這樣的言詞辯論程序是荒唐的，真正的論文不是長這樣的，一群人在法庭上鬼扯。

主持人王淺秋問彭文正，因遭通緝且護照遭註銷無法回台灣過年一事，彭也坦言，今年過年不能回台灣過年陪96歲老母親，他也快騙不下去了，他只能繼續用疫情嚴重來騙母親。