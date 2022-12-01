台南新營高工側門的靜巷裡，今年出現了一間簡潔明亮的藝廊。（虫二藝術提供／張毓翎台南傳真）

夫婦倆期許為台南民眾帶來國際化的藝術視野，與更多藝術收藏的選項。（虫二藝術提供／張毓翎台南傳真）

台南新營高工側門的靜巷裡，今年出現了一間簡潔明亮的藝廊，這是由荷蘭畫家帕斯卡，與妻子楊雅雯所開的「虫二藝術」，期許為台南民眾帶來國際化的藝術視野，與更多藝術收藏的選項。帕斯卡個展「旦暮遇之」12月4日開幕，展出的畫作以變色龍漆作為塗料，色澤會隨著光線與角度而改變，加上高低起伏的形狀，增添觀賞趣味。

1979年出生於荷蘭多德雷赫特的帕斯卡，獲格羅寧根漢斯科技應用大學藝術與法學雙學位，除了3次獲得荷蘭國家藝術基金會BKVB獎金，更於2007年榮獲荷蘭藝術最高獎—皇家藝術獎，以及荷蘭外交部獎金，應邀參加埃及開羅雙年展，作品受到歐美各機構與收藏家典藏。

妻子楊雅雯是文學博士，專研莊子。她從帕斯卡的畫作中，看到與莊子殊途同歸的普遍性。每個人讀《莊子》，都能得到不同的人生體悟，一如每個人從不同的光線與角度，瞥見這些畫的不同色彩與風景；莊子與讀者共鳴，像這些畫試圖帶領觀眾，走入一個開闊、豐富，卻又獨屬於自己的私密世界。

2016年帕斯卡移居台南，去年獲得台灣文化部高專人才推薦，成為正港台灣人。帕斯卡與楊雅雯在新營成立帕斯卡的藝術工坊；近期，他們又開設了藝廊—「虫二藝術」，而這次帕斯卡的個展，是他首次嘗試抽象畫，運用摺紙技法在畫布上雕塑出造型，並採用變色龍漆作為塗料，為繪畫藝術注入了新的元素。