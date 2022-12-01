戶外口罩令今解禁，一名男網友表示，他會先觀察路上其他人的狀況，再決定要不要脫口罩，好奇問網友「你真的會脫掉口罩嗎？」不少網友都說會戴著，原因包括目前還沒確診過、人多的地方仍會戴、省下化妝品費用、已戴習慣等，另外也有人說「當然戴著啊！我這麼醜」，留言意外吸引1.4萬網友按讚、認同。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，12月1日起戶外解除口罩令，他說自己會看情況，若路上多數民眾仍戴著，他也會繼續戴，好奇問網友，「你真的會脫掉口罩嗎？」

貼文曝光，引發網友討論，「就算可以不用戴，但像我是未確診過的人，還是會先戴著」、「繼續戴口罩習慣了，順便保持未確診紀錄」、「戴著吧！戴口罩滿省錢的，省去很多化妝品花費」、「看地點，在捷運火車或是人多的地方繼續戴，其他地方拿掉」、「當然戴著阿！面對白目的同事還不用陪笑，眼睛擠一下就好」、「不知道為什麼戴口罩戴習慣了，現在口罩戴著反而讓我覺得很有安全感，跟防疫無關」、「還是會繼續戴著 戴口罩後感冒次數變很少」。

留言中也有一名男網友直呼，「當然戴著啊！我這麼醜。」竟意外引發1.4萬網友按讚、百名網友回應，「我也是醜到疫情前就每天戴口罩的人，解禁還是戴著」、「對不起，我笑了」、「嗚嗚嗚，我也是需要戴著的那位」。