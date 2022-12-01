民進黨在本次九合一選舉中大敗，縣市首長僅拿下5席，選後民進黨內開始抓戰犯，許多政治觀察家也進行分析。財信傳媒董事長謝金河就指出，自前總統陳水扁以來，每位總統在執政第6年時就會迎來大敗，並在2任期滿後發生政黨輪替，直言若民進黨還想挑戰2024，總統蔡英文應逐漸放手，讓黨內有實力的挑戰者趕緊就戰鬥位置，才能拋開過去的束縛，讓人民找回信賴感。

謝金河昨（11/30）日在臉書表示，自前總統李登輝後，台灣已出現3位民選總統，分別是2000年至2008年的陳水扁、2008年至2016年的前總統馬英九，及現任的蔡英文，但從民選總統以來，沒有政黨可以在總統2屆期滿後繼續執政，且每到執政的第6年就會發生慘敗，「這次地方選舉，民主進步黨遭逢空前重挫，各方檢討聲浪不斷，其實這是醖釀下一次政治板塊變動的關鍵時刻。」

謝金河分析，陳水扁執政的2006年，政壇朝野內鬥衝突連連，最後民進黨在地方選舉僅拿下7縣市，馬英九更在2008年高票當選，一直到2014年發生反服貿，國民黨只保住6縣市，其中六都更僅保住新北市，並在2016年再度發生政黨輪替，由蔡英文登上大位，不過在蔡執政的第6年，依舊迎來空前大敗。

「選民很無情教訓民主進步黨！」謝金河強調，選民將手中的大棒打下，民進黨必須加速改革、大破大立，重要的是蔡英文要逐漸放手，讓黨內有實力的挑戰者趕緊就戰鬥位置，2024民進黨才會有機會，「如果黨內仍由舊勢力把持，大家繼續內耗，國民黨將可坐收漁翁之利。」