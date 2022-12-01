12月7日(下周三)即將進入24節氣中的「大雪」，代表著今年就要結束了，而國際天星風水命理專家邱彥龍點名5生肖，生肖狗、生肖龍、生肖雞、生肖蛇、生肖兔在這段期間容易名利雙全且有發大財的機會。

▍第五名：生肖狗

生肖狗在這段時間工作上會有成就與名氣，並且有如神助，多相信、少懷疑，就會有突然來的好財運，另外，精進自我技能與學習，也會得到很大的提升，但健康的部分要多多調養，並且做好健康檢查與保持良好的睡眠。

▍第四名：生肖龍

生肖龍在這段時間，今生的福報與幸運能夠自我掌控機會，有發大財的機會，為自己帶來錢與權，雖然在身體和工作上有點小狀況，但儘早解決即可無需發脾氣，因為怒氣只是加重消耗自身能量，是沒必要的事。

▍第三名：生肖雞

生肖雞在這段期間會非常想要吃喝玩樂，且有邊享樂邊賺錢的機會，正財、偏財運都非常旺，好運連連，但是記得見好就收，不適合打持久戰，否則會由勝轉敗。

▍第二名：生肖蛇

生肖蛇在這段期間幸運值爆棚，多微笑、多說好話，提升自我的自信心，並且多學多做，不輕言動怒，名氣會瞬間拉升，有升官的機緣，但不建議投機選擇不勞而獲之事，否則會惹來紛爭與言語毒害。

▍第一名：生肖兔

生肖兔在這段期間，會得到高人氣，並且在大環境中嶄露頭角，受人喜歡與關注，在事業與團體之中有良好的運氣，財運非常旺，可以把握好時機並且運用發揮，但享樂的部分切記要低調，不然會遭人不滿與攻擊。