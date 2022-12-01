今天是口罩政策第一階段鬆綁首日，民眾於戶外可免戴口罩。衛福部長薛瑞元鼓勵民眾可在戶外脫口罩，因目前仍有呼吸道傳染性疾病，若不放心，戴著口罩也可以，可自行決定戴不戴。另新年將至，大陸台商返台後，預計國內將有一波疫情叢集，指揮中心將調整醫療量能，因應可能增加的中重症個案。

立法院衛環委員會今針對《身心障礙者權益保障法》修法進行逐條審查，對於修法遭民團批評著重在機構，薛瑞元會前接受媒體聯訪時回應，這部分可能有點誤解。此次的2大修法主軸是配合身心障礙者權利公約（CRPD）結論性意見，當然時間上會有落差，因為最近1次的審查剛剛結束，而衛福部2019年就啟動修法，有些部分還沒有跟上，會協商予以彌補，另1個主軸則是加強機構管理。

今日就是口罩解禁第1天，薛瑞元表示，民眾在戶外可以脫下口罩，若不放心戴著也可以，因為目前還是有流感和其他呼吸道傳染性疾病，戴著口罩會有多一層保護。脫口罩的意思是不戴不會被罰，民眾可以自行決定戴或不戴。

有專家擔心，元旦和農曆新年期間，台商返台將對台灣的疫情造成影響。對此，薛瑞元表示，正在密切關注，指揮中心既定的政策不變，入境人數已經沒有管制，台商訂得到班機都可以進來。他擔心中國疫情若升溫，會給台灣帶來一波衝擊，因此因應的措施會放在維持醫療量能，指揮中心會進行調整，來因應小波的中重症增加。除了專責病房，集中檢疫所也會做好應對措施。

另外，九合一選舉剛結束，外傳內閣將於下個月小幅改組，前副總統陳建仁組閣的呼聲高。對於公衛專家組閣一事，薛瑞元則說「不要問我，這不是我可以回答的」。