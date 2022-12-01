最近日劇《First Love初戀》在串流平台上上架，掀起一股話題，劇中浪漫的初戀、唯美的拍攝手法、以及一眾實力派演員互飆演技，讓這部片廣受好評，其中女主角滿島光精湛的演技也令人拍案叫絕，而今年滿37歲的滿島光，其實經歷過事業的低潮，所幸她看了《重慶森林》中王菲的演出，立下了想要當演員的夢想。

現年37歲的滿島光，因為《First Love初戀》再度被關注，但其實她早在10歲時就已經出道，當時她陪伴朋友參加第二屆「安室奈美惠with Super Monkey's」甄選會中意外入圍，花一年時間作演藝訓練後，12歲便以7人唱跳組合Folder入行，直至6年後解散。

不過團體解散後，滿島光試過陷事業低潮，期間只是當節目主持和拍廣告，隨後更決定拍性感寫真，盡力一搏，都總算有迴響。雖然遇上事業低潮，但同時又讓她接觸到王家衛導演的《重慶森林》，當她看到王菲的演出，被她的演技和氣質所吸引，讓她明白戲可以這樣演，「音樂與演戲，原來可以是同一件事情」，令她決定轉型成為演員。

直到2005年，她參與《超人力霸王馬克斯》的試鏡，好不容易獲得演出的機會，接著在漫改電影《死亡筆記本》飾演主角夜神月的妹妹，終於順利開啟演藝之路。2009年，23歲的滿島光在《愛的曝光》展現具有爆發力的演技，得到多項電影新人獎的肯定。後來更以電影《惡人》、《一命》、《往復書簡：二十年後的作業》，連續三年入圍日本電影學院賞的最佳女配角。若不是當年看到王菲所演的《重慶森林》啟發了當年的滿島光，觀眾也無法欣賞到那麼多好作品。