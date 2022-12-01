蓋亞那籍隆順號貨輪昨天在彰化外海故障進水造成船身傾斜，海巡署台中海巡隊及空勤總隊派員救援，船長下令棄船逃命，但因直升機無法順利吊掛好跳海逃生，所幸順利救起4人，目前仍有3人在船上留守，經緊急修復後，目前貨輪已恢復動力，慢速開往高雄港維修中。

空中勤務總隊第二大隊第三隊，今天接獲通報於彰化縣芳苑外海「隆順號」貨輪故障進水傾斜船員受困，派遣 UH-60M 黑鷹直升機吊起一名船員。(空勤總隊提供)

蓋亞那籍隆順號貨輪昨天在彰化外海故障進水造成船身傾斜，船長下令棄船逃命。(空軍第四聯隊提供)

海巡署表示，昨天深夜已接獲船東通知，船員已將主機修復，已慢速向南前往高雄港進行維修整補，海巡署台北艦則在一旁戒護。

空中勤務總隊第二大隊第三隊，今天接獲通報於彰化縣芳苑外海「隆順號」貨輪故障進水傾斜船員受困，派遣 UH-60M 黑鷹直升機吊起一名船員。(空勤總隊提供)

據了解，空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，昨天接獲通報於彰化縣芳苑外海「隆順號」貨輪故障進水傾斜船員受困，立即派遣 UH-60M 黑鷹直升機 NA-709 號機執行任務，因海浪過大， 無法於船上吊掛，船員穿著救生衣跳海待救，於下午2時55分吊起1名船員進艙；因現場風速達50海浬，浪高達8公尺，飛機無法繼續執行救援，下午3時10分返航，3時39分降落清泉崗，人員交由船務代理公司安置。

空勤總隊指出，彰化芳苑外海一艘隆順號貨輪，因主機故障失去動力船艙進水傾斜，船上有7名船員，空勤總隊及空軍救護隊、海巡署獲報後，立刻出動前往救援，空勤總隊出動NA-709 黑鷹直升機，由正駕駛周利銘、副駕駛石宇平、機工長顧一中，海巡署吊掛分隊由隊員武煜恆、施佩儀前往。

空勤總隊於昨天中午1時57分起飛，高度 1500 呎定向目標，下午2時27分到達目標區，機組員確認目標，完成高、低空偵察後，於2時30分由海巡隊員武煜恆出艙實施吊掛作業，因海浪過大， 無法於船上吊掛，船員穿著救生衣跳海待救，於2時55分吊起1名船員進艙。

空勤總隊表示，因因現場風速達 50海浬，浪高達8公尺，飛機因留空時間限制，無法繼續執行救援，下午3時10分經回報總隊後返航，3時39分降落清泉崗基地，吊起的1人交由船務代理公司安置。另空軍救護隊救起3人，另3人由海巡署巡防艦前往救援，後來確認無安全疑慮，決定在船上留守。

直到深夜，船員順利將主機修復恢復排水，該艘貨輪也已慢速向南前往高雄港進行維修整補，海巡署台北艦則在一旁戒護。