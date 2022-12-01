傅健穎和媽媽感情非常好。（翻攝傅健穎IG）

馬來西亞歌手傅健穎出道14年，疫情前曾來台發片《一半太陽一半月亮》，她當時受訪曾提到與家人感情非常緊密，也是因為70多歲爸媽的支持她才重新找回創作動力；無奈2位老人家熬過前2年疫情卻躲不過病魔，傅健穎最愛的母親於今年8月病逝，她悲慟說：「親愛的媽，你畢業了，解脫了，不再疼痛了。」沒想到至親離開不到4個月，今早突傳她最敬重的爸爸過世消息，傅健穎半年內痛失雙親令人不捨，藝人好友們紛紛為她打氣，希望她節哀保重身體。

她前2年受限疫情、大馬實施行動管制無法自由返回老家陪伴雙親，連母親節時她也只能一個人待在吉隆坡，思念爸媽卻無法見面，傅健穎當時只能請哥哥代勞，幫忙訂一些媽媽最喜歡的食物，讓媽媽回味全家人一起用餐的時光。70幾歲的傅媽媽，年輕時是一位聰明有頭腦又強悍的女人，傅健穎笑說：「有時候她說話或笑得太大聲，我會故意取笑她怎麼那麼有氣魄，媽媽就會回『如果哪天我小小聲說話代表生病了』。」如今母親雖不在了，但媽媽的笑聲會一直留在傅健穎心中。

其實傅健穎過去曾長達8年「不務正業」，跨行跑去賣保險、當業務員，也做過網拍、擺地攤賣鞋，完全沒把心思放在歌手本業上，後來回歸音樂，也是父母啟發了她，「爸爸2015年時再次生病，突然覺得賺那麼多錢有什麼用，錢以後可以再賺，我應該繼續完成自己的夢想」，才重新找回創作動力。