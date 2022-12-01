米其林二星主廚江振誠再推出全新品牌，牛肉麵！難得同框媽媽，江振誠說，這是他小時候對家鄉味的最深懷念，曾遠赴法國16年，每當想家或要介紹自己時，就煮一碗牛肉麵，「This is where I come from」。

早期農業社會多不吃牛，舉世聞名的台灣牛肉麵哪來的？其實已不可考。一般認為當年國民政府來台，許多來自大陸各地的軍人或眷屬，把家鄉口味帶來台灣，才有現在百家爭鳴的牛肉麵盛世。

江振誠的牛肉麵相當講究，完全不同一般料理方式，他用木炭烤網，把牛肉擺上炙烤，麵多了一個煙燻味。包括牛肉部位的選擇、厚薄度、尺寸大小，甚至肌肉纖維等，反覆試吃，還規定每月只出貨一次，賣完就沒了。

且既然是米其林主廚等級，江的牛肉麵價格「很不便宜」，一組2入賣1380元，換算一碗單價690元，4入售價2760元，還有禮盒組高達3000元，甫推出即秒殺。名廚蜜月期能延續多久，要看市場買不買單了。