米其林二星主廚江振誠再推出全新品牌,牛肉麵!難得同框媽媽,江振誠說,這是他小時候對家鄉味的最深懷念,曾遠赴法國16年,每當想家或要介紹自己時,就煮一碗牛肉麵,「This is where I come from」。

早期農業社會多不吃牛,舉世聞名的台灣牛肉麵哪來的?其實已不可考。一般認為當年國民政府來台,許多來自大陸各地的軍人或眷屬,把家鄉口味帶來台灣,才有現在百家爭鳴的牛肉麵盛世。

江振誠的牛肉麵相當講究,完全不同一般料理方式,他用木炭烤網,把牛肉擺上炙烤,麵多了一個煙燻味。包括牛肉部位的選擇、厚薄度、尺寸大小,甚至肌肉纖維等,反覆試吃,還規定每月只出貨一次,賣完就沒了。

且既然是米其林主廚等級,江的牛肉麵價格「很不便宜」,一組2入賣1380元,換算一碗單價690元,4入售價2760元,還有禮盒組高達3000元,甫推出即秒殺。名廚蜜月期能延續多久,要看市場買不買單了。