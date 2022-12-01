一名林姓人夫今年3月重新連繫上吳姓前女友，2人相約吃飯意外重燃愛苗，不僅在車上擁吻還相約汽車旅館發生性行為，讓林妻氣炸向吳女討賠償金。台中地院審結，判吳女要賠償20萬元為適當。可上訴。

判決書中，林妻主張，丈夫今年3月間收到吳姓前女友的生日祝福，2人便頻繁透過網路聊天、交換近況，還曾相約吃飯，吃飽後在車上擁吻，並前往汽車旅館開房間3次。

林妻說，吳女經常傳送自拍的不雅照片給林男，今年6月間她察覺丈夫行跡詭異，詢問之下才得知丈夫與吳女不倫戀，曾被吳女丈夫約出來談判，她實在不甘心婚姻被吳女破壞，故依法向吳女求償100萬元撫慰金。

對此，吳女聲稱，她因為祝福林男生日快樂，才頻繁收到林男的聯絡簡訊，當時相約吃飯時，林男曾摳她手掌心做性暗示，並頻頻提起過去交往的回憶，對她表達想發生關係的意念，她在林男的甜言蜜語下才心動，前後共與林男發生3至4次性關係，對於侵害林妻配偶權感到抱歉，但經濟上有困難，希望法院能判斷賠償金額。

台中地院審理時，認定吳女侵害配偶權屬實，的確導致林妻身心受創，審酌雙方經濟能力後，判斷吳女應賠償林妻20萬元為適當。可上訴。