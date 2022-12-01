范瑋琪2017年自創服飾品牌GENQUO，曾吸引許多消費者購買，不料品牌今年來到第5年，突然無預警宣布「結束營業」，並舉辦出清特賣會。對此，范瑋琪經紀公司也做出回應。

社群貼文全刪光 發出結束營業公告

品牌GENQUO的臉書、Instagram等官方社群發出結束營業公告，過往貼文已全數被刪除，只留下出清特賣會資訊，宣布官網和實體門市將同步展開特賣，包含男裝、女裝和童裝在內，全面5件3折、3件5折，滿千免運費。事實上，去年年初曾有網友在Dcard發文表示，Genquo官網一直在出清，但卻未見推出新品，小編似乎也換到同集團旗下的其他家服飾品牌，質疑范范的自創品牌「GENQUO」是否面臨倒閉危機。

經紀公司：Genquo回歸集團經營

對此，范瑋琪經紀公司表示，Genquo早已交由集團經營，相關事項以集團決定為主。經紀公司說：「范范也非常珍惜和Genquo過去這幾年的合作，未來除了家庭的生活外，還是會把時間專注在自己的音樂上，再次感謝大家的支持。」不過，實際結束營業的原因並未說明。

范瑋琪服飾品牌聲量低迷

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，近一年內關於「服飾品牌Genquo」的聲量趨勢僅有133筆。聲量最高則是11月29日釋出結束營業的消息，顯見品牌未受到網友、消費者關注與討論，近一年也幾乎鮮少進行網路行銷、宣傳活動。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月30日至2022年11月29日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『服飾品牌Genquo』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。