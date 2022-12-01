許多人在購屋前都會想了解哪一家房貸利率最低？或是在各大論壇上求問房貸銀行推薦，根據金管會銀行局統計，今年房貸放款戶數呈現「民進公退」，也就是有愈來愈多民眾辦房貸時，會選擇民營銀行。

辦「房貸」最在意銀行利率

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統指出，「房貸」的關鍵字出現買房、房價、銀行、利率、升息等，可見對於想辦房貸的人來說，銀行的選擇、利率比較、貸款條件及難易度等都是網友討論的話題。

房貸戶數「民進公退」

根據金管會銀行局統計資料顯示，今年累計至九月的房貸家數，前10大銀行呈現公股減少多，但民營銀行普遍房貸戶數還是成長，包括房貸最大戶的土地銀行，房貸戶數較去年底減少約4,000戶，台灣銀行則是增加3,400餘戶，第一銀行也增加2,800戶。但合庫、華南銀行、彰化銀行等房貸戶數也都略微減少，公股銀行普遍放貸較為保守。

不過民銀包括中國信託、富邦銀行、玉山銀行、國泰世華銀行等，今年的房貸數戶普遍都還增加超過2,000戶。

民銀彈性大 房貸戶數呈現正成長

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，各家銀行的放款政策不同，也常常會有短期調控的措施，有時候會寬鬆一些，有時候會緊縮一些，不過仍以民營銀行的彈性較大，因此統計發現今年民銀的房貸戶數還是呈現成長，但多數公股銀行的房貸戶數反而衰退。

公銀對於房貸本來態度就較為保守，加上現在有些銀行放貸額度已經接近滿水位，實務上發現銀行接案更為謹慎，更重視客戶與不動產條件，但也有少數銀行認為現在交易量少市場競爭，願意用較佳的利率條件爭取客戶。

專家建議多問：「哪些銀行近期比較積極」

曾敬德建議，每個時間點銀行的政策都會不太一樣，可以和在地代書詢問，哪些銀行近期比較積極，另外有些產品銀行放款政策差異也會很大，例如店面、透天等，也可和在地代書詢問哪些銀行比較容易爭取到好的條件，或者是透過大型仲介業者成交，也常有配合銀行可以談到比較好的條件。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月30日至2022年11月29日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『房貸』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。