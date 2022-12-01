近期社群上開始吹起一鼓「AI繪圖」的風潮，許多人會使用修圖APP「美圖秀秀」的「AI Art」，將自己的照片透過這項附加功能變換出各式各樣的風格，可以把人像或實物照變成帶有動漫繪圖感的圖片，讓許多人都覺得非常新鮮有趣，開始PO出各種經過AI加工後的照片。

以AI演算進行圖片後製 人像照片秒變動漫風格

只要下載美圖秀秀APP，並將軟體更新到最新版本，就可以在介面中看到「AI Art」功能，進入系統後將手機裡的圖片導入其中，就能夠得到各種神奇、漂亮的成果圖。「AI Art」可以將照片中的人像轉換成動漫人物風格，繪圖系統也會自動偵測生物或其他物體，在完成圖導出AI演算的結果。

不過該繪圖系統有時候也會因為AI判斷失準，而出現有趣的畫面，像是將男生變成女生、公雞變成貓咪、碗裡的食物被「加料」等等，除了照片美化外有時也會出現額外的趣味性，讓美圖秀秀的「AI繪圖」功能在近期爆紅。

image source: 《網路溫度計》

▲不只人像變成動漫風格，原先照片中的食物也被「加料」。

好玩有趣的AI繪圖功能，在社群上形成近期的新流行，許多網紅也紛紛曬出自己使用美圖秀秀AI art的成果圖。養了超可愛比熊與貴賓犬的YouTuber「希露弟弟啃雞腿」近日就在臉書上發出自家狗狗使用AI繪圖系統後的照片，可以看見狗狗們變成了獅子、超瘦柴犬等奇異生物，讓人哭笑不得，也引來網友笑翻留言：「好好笑」、「是被操縱的異型柴柴」。

「AI繪圖」近一年討論度高 美圖秀秀帶起新風潮

其實不只美圖秀秀，「AI繪圖」功能推出後在近一年內引發不少討論，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見「AI繪圖」一年內的網路聲量達到了19,310筆。聲量趨勢圖中的兩個高峰分別為今年8月日本推出AI仿畫繪圖工具「Mimic」遭人質疑「模仿畫風等於變相盜圖」，引發許多及論戰（1,240筆），以及在10月此爭議持續延燒所帶來新的高峰（1,299筆），並且也造成社群上開始流行貼出自己使用AI繪圖功能產生出來的各種圖片。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

在聲量圖的最末段也能夠看到另一個上升的趨勢，為近期美圖秀秀推出的「AI Art」功能在社群上的風潮所造成（553筆），聲量趨勢在近幾日不斷攀升，可以推斷在未來美圖秀秀AI繪圖的功能帶起的網路討論將持續發酵。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月30日至2022年11月29日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『AI繪圖』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。