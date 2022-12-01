國民黨在1126九合一選舉揚眉吐氣，拿下六都中的四都，並收復台北市、桃園市，外界對黨主席朱立倫是否參選2024總統高度關注。國民黨前立委、國政基金會文教組召集人陳學聖認為，這次的成績對朱聲望確實有極大幫助，但2024朱是否最終披藍袍出征，他認為仍須透過初選來產生「最強人選」，不要有非我不可的執念，若用私心來爭取大位代表權，國民黨又會再次「慘敗」。

陳學聖今（1）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，九合一選舉的成績的確能提振朱立倫的聲望，但還是要透過初選來產生2024總統候選人，就像朱之前自己說的，一定要公開、公正、無私來推出國民黨最強的候選人。

陳學聖強調，若屆時在公開、公正、無私的初選機制下，朱立倫變成最強，那就出來選，但如果他不是，就該一起支持那個最強的人，不要有非我不可的執念，如果每個人都是用私心來爭取大選代表權的話，國民黨又會再度慘敗。

至於初選的形式，陳學聖指出，民調是絕對必然的科學數據，還有一些地方意見領袖，各縣市長、諸侯的意見，應用多方不同的管道去交集出最大公約數，推出最好的候選人。陳提醒，2020年時，民進黨操控國民黨的初選痕跡很明顯，這點很危險，故不能全然仰賴民調，要配合多方管道來產生人選，也應反覆不斷的用滾動式民調去推出最強候選人。