第59屆金馬獎於11月19日舉行頒獎典禮，也代表著今年的三金（金曲獎、金鐘獎、金馬獎）典禮都圓滿落幕。在今年，金曲獎由「國民姑丈」接下主持棒，曾寶儀則在金鐘典禮主持上表現亮眼，近期結束的金馬獎上，謝盈萱的主持更是成為話題。其實在三金典禮上受到矚目的不只入圍、得獎者，掌控著整場流程的紅毯及典禮主持人們一流的功力，也總在典禮結束後引發大家熱最討論。

你印象最深刻的三金主持人是誰呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了近三年來網路討論聲量最高的10大三金紅毯、典禮主持人，一起來回顧這10位主持人在三金盛典上的精彩表現吧！

NO. 10 黃豪平

近三年三金主持項目：金鐘55-56紅毯

黃豪平在2012年於第1屆《超級模王大道》以第7名的成績出道，並從2014年起加入《綜藝玩很大》節目關主群之一，逐漸建立起知名度。以模仿、喜劇演員出身的黃豪平，主持風格輕鬆詼諧，能夠營造出讓來賓和觀眾感到放鬆的活潑氛圍。

自2019年開始黃豪平已經3度擔任金鐘獎星光大道主持人，表現也十分穩建。去年（2021）他與蔡尚樺搭檔紅毯主持，兩人的默契配合與超穩台風獲得網友好評，「表現好穩，好喜歡他們兩個的配合」。此外，在前年（2020）金鐘55紅毯上許光漢柯佳嬿合唱《想見你》主題曲時黃豪平也幫忙起音，被網友稱讚「主持與歌唱實力兼具」。

NO. 9 唐綺陽

近三年三金主持項目：金鐘57典禮

人稱「國師」的星座大師唐綺陽，除了星座運勢及星象分析外，也斜槓主持工作，更在2016年與炎亞綸、吳姍儒以實境節目《36題愛上你》獲得第56屆金鐘「綜藝節目主持人獎」，主持功力受到外界肯定。

在今年（2022）的第57屆金鐘獎節目類頒獎典禮中，唐綺陽與曾國城搭檔，首度挑戰三金典禮主持，在消息傳出時就已經先引發不少討論。雖然在典禮開始時唐綺陽大秀Rap功力與曾國城合唱《我要你的愛》時有不少網友表示「很尷尬」，不過初次主持金鐘的表現還是得不到少讚賞：「老師主持真的很厲害」、「老師的主持溫暖了金鐘57」、「人+衣服+造型全都超級美」。

NO. 8 黃宣（YELLOW）

近三年三金主持項目：金曲33紅毯

才華洋溢的創作歌手黃宣，不只有製作、編曲、模特、演員等豐富經驗，更多次獲得金曲獎入圍肯定。在今年（2022）的第33屆金曲獎，黃宣除了入圍了3個獎項外，更擔起了紅毯主持的重責大任，首次挑戰大典主持表現就十分亮眼。

在今年的金曲星光大道上，黃宣與陳明珠搭檔主持，在過程中他的口條、節奏與整體流程的進度掌握都頗受好評，與來賓互動的時候言談間既幽默又不失專業，被許多網友大讚「口條很好」、「雖然速率快但咬字都很清楚」、「滿會在短時間內抓採訪重點」，後來黃宣也被網友發現曾於購物台工作，讓人恍然大悟：「難怪這麼強」。

NO. 7 楊千霈

近三年三金主持項目：金馬57-59紅毯

有著多年主持經驗的楊千霈，是三金典禮星光大道的老班底，尤其在金馬獎紅毯上幾乎每年都可以看見她的身影。主持過6屆金曲紅毯、3屆金鐘紅毯、13屆金馬紅毯的楊千霈，在每一次都能夠靈活地配合不同的搭檔，與來賓間的談話應對也相當合宜，是台風非常穩健的主持人。

多年的星光大道主持經歷，讓楊千霈累積了一身精湛的功力，每年總是在紅毯上撐起大局，遇上經驗較淺的搭檔時也能夠在出現小失誤時給予幫助及時救場，每年都受到不少網友的肯定，也有許多人覺得她的能力已經足以擔任典禮主持人：「覺得她功課都做超足的」、「楊千霈很用心」、「廣東話好強」。

NO. 6 曾國城

近三年三金主持項：金鐘55、57典禮

主持功底深厚的大前輩曾國城，曾於多屆金鐘獎中獲得不同類別的最佳主持人獎。曾國城從1997年就開始主持工作，有著超級豐富的經驗，不只參與過多種不同類型的節目，也和無數人搭配合作過，見識過各種場面的他，在主持界的地位可說是無人能取代。

曾國城主持過5屆金鐘頒獎典禮，並在今年（2022）金鐘獎上與「國師」唐綺陽攜手合作，更在開場時大秀歌喉，造成不少話題。經驗老道的曾國城在典禮主持上的表現也非常出色，每年都得到不少好評，「就是穩」、「穩穩的默默的一直有主持節目，從小看到大」、「很流暢」、「穩，人和，天王以外第一選擇」、「老曾就穩，他會盡量讓每個來賓都有鏡頭」。

NO. 5 黃路梓茵（Lulu）

近三年三金主持項目：金曲32典禮、金鐘55典禮

從大學就開始參與校內活動主持的Lulu，很早開始就累積了主持經驗，也練就一身自然的台風與流暢的口條。在2011年Lulu因為模仿陶晶瑩造成話題，後來成為綜藝節目《大學生了沒》的固定班底，並在2013年起與吳宗憲、陳漢典同主持《綜藝大熱門》，開始在主持界嶄露頭角。

Lulu曾主持過多屆三金星光大道與頒獎典禮，也在今年（2022）於第57屆金鐘獎和黃子佼以《婚禮歌手》獲得「綜藝節目主持人獎」，不少網友都十分感動，因為她早在每一次主持工作中讓大家看見自己的實力與用心，「真的完全不會冷場」、「台風很好」、「Lulu真的很棒，每年都看得到她的進步」。

NO. 4 謝盈萱

近三年三金主持項目：金馬59典禮

演員出身的謝盈萱，在戲劇中的表現十分亮眼，尤其是《俗女養成記》中的陳嘉玲一角，形象深植人心，讓不少人都印象深刻，更在第57屆金鐘獎以《四樓的天堂中》中的張琪一角獲得最佳女主角。不過謝盈萱可不只在演技方面實力堅強，主持表現也非常出色，在今年（2022）年首度挑戰金馬獎主持便獨挑大梁，也獲得不少好評。

在傳出謝盈萱將擔任第59屆金馬獎典禮主持人時網路上就已經出現許多討論，許多人都非常期待她會如何主持這場盛典。最終結果也沒有讓眾人失望，謝盈萱在主持過程中不只有唱跳表演，還用心為入圍電影錄製創意介紹短片，獲得網友高度讚賞：「謝盈萱表演真的太棒了」、「她真的很有梗」。

NO. 3 陳子見（視網膜）

近三年三金主持項目：金鐘56典禮

以自製節目《眼球中央電視台》走紅的視網膜，在網路上擁有超高人氣，雖然風格看似以幽默搞笑為主，但曾經有過新聞主播經驗的他，也具備著非常豐富的專業經驗。擅長用正經八百的口條播報逗趣內容的視網膜，在第56屆金鐘獎擔任典禮主持，引發網友熱烈討論。

在金鐘頒獎典禮上，視網膜詼諧的主持風格大受好評，一向超級討厭「香菜」的他，還在典禮前發話「超時一分鐘就喝一杯香菜汁」，最終他也因為超時16分鐘在典禮後開直播喝香菜汁，讓許多網友都笑翻：「真男人」、「隔著螢幕我都要吐了」、「主持人喝香菜汁了啦」，視網膜的主持表現也被不少人稱讚：「主持不錯」、「好幽默」。

NO. 2 曾寶儀

近三年三金主持項目：金鐘57典禮

曾寶儀的主持風格一直以來都深受許多人喜愛，主持過許多不同類型節目的她有著深厚的功底，在每一次的節目中也都能感受到她的用心。在行腳實境節目《我們回家吧》中，與來賓真性情的互動與深刻的訪談內容，讓許多觀眾都深受感動，也讓她憑藉著該節目2度入圍金鐘獎。

在今年（2022）的第57屆金鐘獎中曾寶儀擔任戲劇類頒獎典禮的主持人，出色的表現大受好評，不只非常用心地針對每位來賓、每部作品做足功課，更邀請YouTuber阿翰合作，推出讓人印象深刻的開場影片，讓不少網友都大力讚賞：「我覺得她是非常有能力可以扛起三金的人」、「喜歡這次的主持」、「她的主持真的很棒」。

NO. 1 羅時豐

近三年三金主持項目：金曲33典禮

曾經多次入圍金曲並得過「最佳方言男演唱人獎」的「國民姑丈」羅時豐，於今年（2022）的第33屆金曲獎中擔任典禮主持人，在當初消息公開時就造成不少話題。其實羅時豐早在1997年就曾以《金嗓金賞》節目獲得32屆金鐘「綜藝節目主持人獎」，不只會唱歌，主持功力也非常優秀。

今年羅時豐首度挑戰金曲主持，在典禮形象照釋出後就引發網友熱議，顛覆以往形象、大秀好身材的造型讓許多人都紛紛稱讚「好猛」、「太扯啦」，典禮上的表現也讓不少網友讚嘆：「還有什麼難得倒姑丈的」、「帥到不行」、「超帥的，而且國台客語都行」、「姑丈主持很好」、「當天金曲表演很精彩」。

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年11月28日至2022年11月27日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『三金主持人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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