★分析

AXS Investments執行長Greg Bassuk表示，投資人正在尋找「確定性的基石」，可以對聯準會利率走勢提供更多可預測性的東西，「最快可能自12月起開始放緩升息步伐」的訊息，就是市場想要的「基石」。

巴克萊預期美國將於明年第二至第四季期間陷入輕度衰退，較原先預期的延後一季，因此也將聯準會降息時間的預測延後，預估明年11月和12月將分別降息25個基點。

Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson表示，市場一直在屏息等待，等待闡明緊縮政策的持續時間與程度，任何聯準會將變得不那麼鷹派的消息，都將被視為股市利多，至少近期而言是這樣。

★類股

標普500指數11大類股全面收高，科技股漲5.03%，表現最佳，其次為通訊服務類股漲4.91%，非必需消費類股漲3.48%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數飆漲9.62%，收在6,601.78點。中國放寬防疫封控的消息帶來激勵。

★重磅股

重量級科技股全面大漲，蘋果漲4.86%，微軟漲6.16%，亞馬遜漲4.46%，Alphabet漲6.09%，特斯拉漲7.67%，Meta漲7.89%，網飛漲8.75%。

道瓊指數成分股普遍上漲，僅沃爾瑪跌0.36%、3M跌0.13%。微軟漲幅最大，其次為Salesforce漲5.65%。

主要晶片股全面大漲，輝達漲8.24%，高通漲7.53%，恩智浦漲6.77%，應用材料漲6.15%，超微漲5.78%，美光漲4.59%，德州儀器漲4.32%，英特爾漲4.05%。

★焦點股

台積電ADR大漲4.60%，白宮周三宣布，美國總統拜登將於12月6日參加台積電在亞利桑那州舉行的「首批機台到廠」（First tool-in） 典禮。

蘋果大漲4.86%，收在148.03美元。鴻海最大的iPhone工廠所在地鄭州宣布解除為期5天封控。

Lordstown Motors飆漲16.08%，收在每股1.66美元。該美國商用電動卡車新創公司宣布，首批500輛由鴻海俄亥俄州廠代工的Endurance系列純電動皮卡已陸續出貨。

網路資安公司CrowdStrike本季營收預測落後市場預期，股價重挫14.75%，收在117.65美元，受此拖累，Zscaler、SentinelOne和 Palo Alto Networks等同業全面走跌。

惠普企業（Hewlett Packard Enterprise Co）大漲8.54%，收在16.78美元，其上季營收獲利均優於市場預期，且營收展望意外樂觀。

★台股ADR

台積電ADR漲4.60%，收82.98美元，換算台股價格為512.85元。

聯電ADR漲5.90%，收7.54美元，換算台股價格為46.6元。

日月光ADR漲6.75%，收6.80美元，換算台股價格為105.07元。

中華電信ADR漲2.24%，收36.52美元，換算台股價格為112.85元。(2-2)