C組上演兩位明星鋒線梅西（Lionel Messi）及萊萬多斯基（Robert Lewandowski）的對決，阿根廷靠著阿利斯特（Alexis Mac Allister）的進球打破僵局，小將阿瓦雷茲（Julián Álvarez）再擴大雙方比分差距，阿根廷最終2比0戰勝波蘭，2隊攜手晉級世界盃16強賽。

此戰波蘭只要戰平就能確保晉級資格，而阿根廷則必須全力搶勝，因此阿根廷主帥擺出了4-3-3進攻陣型，試圖摧毀波蘭後防線。雙方鏖戰到比賽第35分鐘，阿根廷終於找到突破機會，阿利斯特左路傳中，來到禁區爭點的梅西卻遭波蘭門將施薛斯尼（Wojciech Szczęsny）一拳擊中臉部，主裁判觀看VAR後認定為阿根廷的12碼罰球，由梅西來親自操刀，不過施薛斯尼將功贖罪，撲出梅西打向球門右側的球，錯過了改寫比分的機會。

梅西也寫下了一項尷尬成就，成為阿根廷隊史首位連2屆12碼皆有失手紀錄的球員，上一屆俄羅斯世界盃對陣冰島，梅西就曾罰丟12碼導致被冰島逼平。此外這也是施薛斯尼連續2場比賽都能撲出12碼，他在上一場面對沙烏地阿拉伯，成功擋出S.阿多薩里（Salem Al-Dawsari）的12碼罰球。

亟欲搶下比賽勝利的阿根廷，下半場開賽沒多久就展開閃電突擊，莫里納（Nahuel Molina）右路送出滾地穿越球，阿利斯特不停球推向球門左側，球雖然滾得緩慢但角度刁鑽，不僅幫助阿根廷先馳得點，同時也是阿利斯特在國家隊的首顆進球。

第67分鐘阿根廷年輕小將冒出頭，21歲的E.費南德茲（Enzo Fernández）禁區外巧妙挑球，22歲的阿瓦雷茲接球後用身體擠開對手清出射門空間，成功攻破施薛斯尼把手的大門再下一城。

最終阿根廷以2比0擊退波蘭，順利以6分積分躍升小組第一闖進16強，對手將會是D組第2位澳洲；至於原本高居小組第一的波蘭雖然輸球，不過另一組合墨西哥以2比1戰勝沙烏地阿拉伯，波蘭積分雖與墨西哥同為4分，但以淨勝球優勢排在小組第2驚險晉級，16強將碰上衛冕軍法國。這也是波蘭自1986年後，首次能在世界盃淘汰賽中亮相，波蘭陣中年紀最大的是35歲的耶德澤斯齊克（Artur Jędrzejczyk），國家上一次晉級淘汰賽，連他都還沒有出生呢。