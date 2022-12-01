韓國央行一日表示，雖然身處利率大增以及出口趨緩的大環境中，當地七到九月經濟成長，經調整後還是季增0.3%，跟預估值一樣並沒意外。

不過，優於一年前同期0.2%的上季GDP，還是較第二季0.7%明顯較小。其中，民間消費增1.7%，主要是半耐久財商品，像是服飾以及家具等購買增加，還有花費在餐廳與住宿等服務項目也成長。

在運輸設備以及服務增加之下，出口小增1.1%。同時，因原油和天然氣輸入增加，故進口也成長6%。另外，政府支出微增0.1%，建築方面的投資卻縮減0.2%。由於貿易活動不熱絡，屬人主義的韓國GNI（國民所得毛額）季減0.7%。

從去年八月開始進入升息周期的韓國央行，上周已連續第六次調升利率，且已累計升息九次。這短短一年半時間，韓國利率也從極低0.5%增至目前3.25%。

至於未來經濟成長表現，韓國央行日前指出，若以現在的利率來預估，韓國明年經濟成長恐怕要從三個月前的估值2.1%，下修至1.7%。不過，當地平均通膨到了明年，可望由3.7%稍降至3.6%。