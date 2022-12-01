大導演陳可辛上月底(11/28)舉行60大壽慶生宴，另一半吳君如為此豁出去穿了透視裝現身，現場更眾星雲集，包括「地表最強」甄子丹、任達華、鄭秀文、邱淑貞等人都現身，眼尖網友更發現這場宴會集合了梁朝偉的初戀情人曾華倩跟現任老婆劉嘉玲，兩人雖然沒同框合影，但在聚會上肯定有碰頭相見，也令外界好奇兩人是否有寒暄兩句。

影帝梁朝偉（Tony）擁有一雙電眼，可說是演藝圈裡的最強發電機男神，而他早年有多段刻骨銘心的戀情，加入TVB後不久就因拍戲和曾華倩看對眼，傳聞兩人分分合合交往了6年，期間3度提分手，但因為個性不合，1989年徹底分手後就不再相見，然而兩人沒交惡，曾華倩過去還曾大方曬出早年和梁朝偉的合影，寫下：「看到當中相片的人，令我感到有些感慨！」

曾華倩（右圖左一，紅衣者）帶兒子出席陳可辛生日宴，同場還有劉嘉玲。（圖／翻攝自sandrangky IG）

而外型清純的曾華倩出身在醫生世家，小時候本來被家人寄予厚望接承衣缽，未料曾華倩成績不夠好，後來她陪好友朱慧珊報考TVB，自己也誤打誤撞出道，訓練班同期的明星有有吳君如、吳啟華、劉青雲、藍潔瑛等人，全盛時期曾華倩甚至與林青霞、張曼玉等絕世美人齊名。

曾華倩兒子林浩賢跟沈月合影。（圖／翻攝自martinlamhy IG）

曾華倩與梁朝偉分手後，與美髮業董事長林肇基交往，3年後在英國閃婚，並生下一子林浩賢，2002年曾華倩閃電宣布離婚，由她一人扶養兒子，近年林浩賢傳出成為學校游泳隊健將，多次出席世界賽奪獎。上月底曾華倩帶林浩賢出席陳可辛生日宴，林浩賢事後打卡和邱淑貞長女沈月合影，可能是見沈月太有氣質，林浩賢也表情害羞，更將左手握成拳頭，伸出「紳士手」搭在沈月肩膀上，引來網友狂誇林浩賢教養好。