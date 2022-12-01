長時間開車有好的副駕駛影響很大，一名男網友表示，副駕駛扮演很重要的角色，但副駕駛百百款，有些人的行為真的令人忍不住搖頭，引起網友討論，其中大家最無法接受的就是上車秒睡的人，不具備導航功能就算了，還不能陪著聊天分散疲勞感，堪稱是最無用的副駕駛。

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社二館》上發文表示，需要長時間開車的時候，副駕駛的好壞影響很大，有些人真的超不適合坐副駕，好奇大家心中最無法接受的副駕駛的行為有哪些？

貼文引起網友熱議，「一直指揮你怎麼開」、「碎碎唸，然後突然無預警開口說這邊應該要轉彎或是抱怨為什麼不開另外一條更快的路」、「放一堆聽不懂的音樂」、「主動幫忙看地圖，但卻左右不分的人」、「一直喊開慢點，但其實我才開30至40。 我當下真的有想趕他下車」、「在副駕超大聲講電話，感覺我好像是司機的那種」。

不過，綜合網友的回答發現，比起一直碎碎念，或者不太會看地圖的副駕駛，最讓人受不了的其實是那種一上車就立刻睡覺的人。「開夜車，副駕說好累，結果喝了我要提神的咖啡，然後在副駕上睡著了」、「睡！一上車就睡！還打呼」、「一上車秒睡，嘴巴還開開的，快到家會自己醒來的那種人」、「睡覺，然後還打呼」。