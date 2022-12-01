向來被形容為民進黨「孤鳥」的綠委高嘉瑜，近日又因對黨內直言批評，遭同黨議員李建昌建議應退黨，對此，高除透露和李的關係其實不差外，也直呼對他的說法「不能理解」。

民進黨九合一大敗後，高嘉瑜認為放任網軍側翼是主要原因之一，並稱內閣應總辭，但李建昌日前在政論節目指出，檢討該關起門來，不是向媒體放話、砲打黨中央，若人人都和高一樣不跟黨同陣線，民進黨將會潰散，因此建議她離開。

「我是不能理解說，到底覺得怎麼樣是可以在民進黨，怎麼樣是不可以在民進黨。」高嘉瑜告訴《TVBS》，其實自己和李建昌關係不錯、還幫他站台過，且她所表達的，是透過網軍側翼去出征、洗版造成的一言堂，對政黨來說並非好事，也希望大家能勇於表達意見。

而對於李建昌給高嘉瑜的「建議」，有網友諷刺道，他說的沒錯，畢竟民進黨就是一言堂，像高這樣想要有言論自由的人，確實應該離開；也有人強調，很支持高和同黨議員王世堅敢說真話，因為這樣的行為才是民進黨的建黨初心，可惜現在的民進黨已經不是當初的民進黨了。