第一金(2892)法說會釋出穩定配息觀點，明年配發率維持在6成左右，預估將配發現金股利1元，現金股利殖利率約為3.8％。第一金控認為明年景氣將穩定增長，尤其是過去表現相對較低迷之產業如內需產業可擺脫疫情陰霾，第一金將會聚焦核心業務持續維持成長。研究處預估明年上半年仍在升息環境，有望使利差持續擴大，帶動銀行本業獲利及投資利息收入。

第一金旗下第一銀近年持續優化消金數位體驗，以第一銀行智能客服「小e」優化普及性功能，讓客戶有最佳的服務體驗，並在企業內部應用智能技術，簡化流程以利全行推廣運用與增進專員值機效率，將科技精神導入服務，以創新思維提供更有溫度的使用者體驗，繼榮獲第19屆「國家品牌玉山獎-最佳人氣品牌」首獎殊榮，再度勇奪臺灣客服協會(TCCDA)「卓越客服大獎-最佳智能系統應用企業」獎項。

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截至11月底，第一銀行信用卡流通卡數近150萬卡，簽帳金額較去年同期成長17%，優於整體市場表現，穩居公股銀行第一；近年積極經營行動支付使用場景，成功帶動2022年一銀卡行動支付消費金額年成長近七成。此外，第一銀行用心打造專屬數位客群的「iLEO信用卡」，年底前申辦享台灣Pay、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、Line Pay、街口支付，最高8%回饋。

法人指出，由於第一銀行為六家系統性重要銀行之一，依規定普通股比率、第一類資本比率與資本適足率，需要2025年達到11％、12.5％與14.5％，3Q一銀自結第一類資本比率與資本適足率分別為 1.64％與13.62％，自結資本結構尚未符合標準，後續仍須觀察變化。