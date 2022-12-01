據外媒《Deadline Hollywood》報導，國際名導李安將執導華人武術大師李小龍的改編電影，且由他的兒子李淳擔綱主演李小龍，是父子倆繼《比利·林恩的中場戰事》後再度合作，消息一出讓不少影迷期待。對此，李安透過助理李良山證實：「一切都還在籌畫階段，但很高興Sony支持並宣布此計劃。我們會盡全力拍出一部好看的電影。多謝大家關心。」

另在《Deadline Hollywood》的報導中，李安表示：「李小龍並非完全的美國人，也不是完全的中國人，他是東西文化的橋樑，將中國功夫推廣到全世界，是一名格鬥科學家，也是具標誌性的表演藝術家，徹底改變動作電影。」而李淳也已經為該片勤做準備，苦練武術多時。

《李小龍》（暫譯）將由索尼3000影業製作發行，並找來《柯波帝：冷血告白》編劇丹福特曼撰寫劇本，製片伊莉莎白蓋布勒透露：「李小龍是李安始終嚮往的電影計畫這是一個情感真摯的故事，講述的是關於我們時代中最頂尖動作英雄人物之一的榮耀和衝突。」據知李小龍的女兒李香凝也會是製片之一。