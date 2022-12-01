奇異電子（GE）稍早宣布，預定明年1月3日盤後分拆的健保事業GE Healthcare將在那斯達克上市，交易代碼為GEHC，預估市值310億美元。奇異現有股東可憑每3股奇異股票換取1股健保事業股票。

根據奇異先前公開的分拆計畫，2024年前該集團將分拆為3大上市公司，繼明年初上市的健保事業後，奇異將分拆航太事業與能源事業。

奇異健保事業專門生產醫療設備，去年年營收180億美元，同一期間奇異集團年營收742億美元。奇異預定12月8日召開健保事業上市投資人說明會。