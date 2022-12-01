NetFlix熱播台劇《她和她的她》上映以來話題不斷，除了內容深刻探討性侵及職場性騷擾等議題，受到眾人討論外，演員精湛的演技也是此劇的關鍵之一。而在劇中一人分飾兩角的男演員李程彬，雖一面飾演溫柔守護女主角的暖心男友，一面飾演保護女主角的台客警察，但實際生活中的他，也同樣經歷過一段痛苦的童年創傷，甚至花了32年的時間才慢慢幫助自己走出陰影。

李程彬擁有帥氣又俊俏的外表，與184公分的挺拔身材，在《她》劇中飾演深情暖男及台客痞帥，受到大批影迷的喜愛，他的人氣也因此不斷攀升。但日前他接受採訪時，被問到如何揣摩這兩個角色時，他卻表示「我覺得都不好演」，因為他在劇中的兩個角色，都在陪伴並保護著女主角許瑋甯走出童年被侵犯的傷痛，但現實中的他同樣也有著不開心的童年。

李程彬解釋，從小父母就離異，他對父親並不熟悉，但來自雲林縣口湖鄉的他某一天在漁村裡閒晃時，卻突然遭父親綁架、強行拖上車，他形容「真的就像八點檔一樣，我一直拍車窗、一直叫。」而他被綁架後跟著父親流浪數年，但父親卻不常出現，讓他只能餓到翻垃圾桶找東西吃，還被其他小朋友譏笑身上有臭味，讓他心靈嚴重受創，直到被媽媽找到，才恢復正常生活。

但在成長的過程中，他心中一直有著負能量，始終不懂為何會遭到爸爸遺棄、忽視，甚至不理解自己為何會有這種待遇，讓他因此變得不知道怎麼愛別人，也不知道如何去愛，所以花了32年的時間治癒自己，他感嘆「有人用一生去治癒童年，我就是那個人」，只能靠著每天打坐冥想鎮定心神才緩解不安的情緒。直到父親前2年去世，他重回父親小時候揹著他走過的一條路，才慢慢放下對父親的仇恨，也了解到「他並不是不願意當我爸爸，只是不知道怎樣當爸爸」但當李程彬放下時，父親已經不在了。

李程彬在《她》劇開拍之前也向眾人提起這段往事，希望能誠實的面對自己，而原本過去對他來說就像是一個黑洞，完全不敢提，但透過這部戲的演出他也得到一種療癒，因此他誠懇的建議「內心有創傷的人要治癒自己，修復傷害要跟自己和解」才能真正的得到解脫。但他表示，雖過去曾被親生父親傷害，但他不會對「爸爸」這個人生角色感到畏懼，反而渴望能擁有一個完整的家庭，有機會當一個孩子的「好爸爸」。