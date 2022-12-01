女生結婚就該專心照顧夫家家庭？一名網友日前替女同事抱不平，表示女同事被大姑嫌工作地點離婆家太遠，無法照顧好家庭為由，要求她辭掉月薪6萬的工作，還說這樣是為了她好，就連同事老公也要她離職，引起網友熱議，認為好工作難找，紛紛勸她快搬出婆家。

這名網友日前在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，這位女同事婚前工作算不錯，月薪約6萬元，周休二日，工作時間正常，下午5時30分下班，但女同事婚後住進婆家，被大姑以工作地點離婆家要40分鐘車程太遠，無法顧好大家庭為由，要求她離職。

原PO表示，女同事的大姑天天施壓，說是為了同事好，將來有小孩後才能顧到，要她接受大家的好意，但女同事覺得這是強人所難，要大姑多給她一些時間思考，結果大姑編了一套說法，讓同事的老公也要她辭職，讓同事非常為難，不知該怎麼辦。

網友們看到這種大姑都氣炸，紛紛留言：「大姑住海邊？自己要硬起來啊」、「這位大姑到底想幹嘛，管太多了吧」、「大家庭是啥毀，大姑不會自己照顧，辭職一定會後悔死！」、「這麼高的薪水，別放棄呀」，還有人建議「不要住婆家，每月有能力賺6萬搬出來住」、「不用理她，6萬薪水都能請保母」。