男子何基福、洪郁盛在2020年6月向新北市前議員歐金獅佯稱，可代為投標承購國防部所有一處位於萬華區的千坪土地，約歐到國防部政治作戰局1樓大廳見面後詐騙200萬元，刑事部分洪及何各遭判刑1年5月及1年10月，歐提告求償部分，台北地方法院判決2人須連帶給付200萬元。可上訴。

歐提告主張，洪郁盛偽造「國防部政治作戰局收文專用章」，向他表示可透過國防部內部人員以便宜價錢購買由國防部管理的數千坪國有土地，然承購土地需給付內部作業費200萬元，何基福約他在2020年6月8日至國防部政治作戰局進行所謂之「承購程序」。

歐男說，當天上午11點半，他攜帶現金200萬元與何基福至國防部政治作戰局1樓大廳，由洪郁盛假冒軍官與他洽談承購國有土地事宜，並以自製之「承購國有非公用不動產申請書」交予他填寫，聲稱填寫後交予其蓋章收文後即取得承購資格。

歐男將將200萬元交予何基福充作「作業費」，洪郁盛將申請書以偽造之「國防部政治作戰局收文專用章」印章蓋印於其上，再將之複印轉交他，後來他才知道受騙。

刑事部分，台灣高等法院認定洪郁盛共同犯冒用公務員名義詐欺取財罪，判處有期徒刑1年5月，何基福共同犯冒用公務員名義詐欺取財罪，累犯，判處有期徒刑1年10月。

民事部分，台北地院認定何基福與洪郁盛共同籌畫謀議以偽稱可透過國防部內部人員以便宜價錢購買國有土地，並冒用公務員偽造公文書，分別扮演不同之角色詐騙歐男，應就全部損害200萬元負共同侵權行為連帶損害賠償責任，判決2人連帶賠償200萬元。可上訴。