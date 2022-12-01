民眾黨在台北市第一選區（士林北投）提名2位議員候選人，最後是「學姊」黃瀞瑩高票當選，前北市觀傳局長陳思宇則落敗，遭外界質疑民眾黨落實配票機制有問題。黃瀞瑩1日接受專訪時表示，民眾黨首次投入地方大選，沒有基本組織盤，連找黨員、TA都很難，配票更不用說。尤其她的支持者都屬於中產階級小家庭，這些「自由人」是否會遵守配票必須打上問號。

九合一大選日前落幕，民眾黨除拿下新竹市，全台則有14位候選人當選。在台北市議員選戰中，則派出8位候選人，最終拿下4席，其中黃瀞瑩成績亮眼，在北市第1選區（士林、北投）拿到2萬9270票，成為該選區最高票候選人。

黃瀞瑩指出，今年對民眾黨而言是關鍵的一年，能在全台拿下越多席次，未來選戰顛簸程度會越少，儘管立委高虹安當選新竹市長，民意代表仍有努力空間。畢竟若要讓柯文哲2024年選總統，民眾黨應在台北市每區拿下至少2席以上。

黃瀞瑩也說，她從未想過會成為士林北投區第一高票候選人。記得投票當天中午，她看見台北市士林北投區偏低，心裡一時感到非常緊張，害怕年輕人不出來投票，不只對她個人，對民眾黨及黃珊珊都相當不利，故看見開票結果，自己跟團隊都「傻了」。

黃瀞瑩強調，她原本預估能勾到當選邊緣，或位於中段班就算很不錯，完全沒想過能拿到2萬9270票，並坦言這樣的成績帶來不少壓力，若有沒做好的會虛心接受批評，思考未來如何改善，但她會正面面對外界一切檢視。

若分析選票結構，黃瀞瑩表示，她的支持者多屬與自己年齡相仿的年輕人，他們是擁有1到2個孩子的雙薪家庭，另一群則是常出沒在市場的婆婆媽媽。面對外界揶揄自己拿不少「豬哥票」，她笑說，其實很多女生都曾找自己拍合照，讚賞她「很勇敢」。