北市議會上月通過明年度警察局規畫4.61億元設置錄影監視器預算，但有但書規定，僅有3M頻寬需求者，可新增200萬畫素攝影機，否則只能增設100萬畫素攝影機，柯市府提覆議案卻被議會一分鐘否決，讓台北市長柯文哲今大動作召開記者會，直指「我柯文哲還沒下台，國民黨民進黨就聯合起來污錢，不允許財團勾結議會來詐取國家的錢。」

台北市警察局錄影監視系統專用傳輸網路服務費准列4.61億元，議會但書內容是112年警察局設置的錄影監視器，為維護影像品質，符合治安需求，除有3M頻寬需求者，可新增200萬畫素攝影機外，如規畫使用2M頻寬者，則應改為增設100萬畫素攝影機，預算始得動支。

不過市府認為，但書窒礙難行之處，在於如使用100萬畫素監視器攝影機，將衍生履約爭議，且100萬畫素已非市場主流產品，未來將面臨零件生產停滯，損壞無法維修，此外，不符頻寬測試分級一致性，將導致頻寬選用標準不一。

市府秘書長今補充並秀出不同頻寬但同畫素的照片，強調肉眼根本分辨不出差別，因此不需要再花更多錢使用3M頻寬。

柯文哲在記者會直接點名頻寬商「台智光」，強調自己已經忍耐這個廠商8年，此廠商的公司業務95％都是台北市政府，其中決大部分用在警察局的CCTV系統，也在晨會討論很多次，但這個廠商是郝龍斌時代就簽約了，「我也不知道當年笨還是壞才讓這個廠商進來。 」

柯爆氣狂轟議會，這個案子過去議會都一直有動作，自己也知道如果頻寬升級3Ｍ，他們會賺多一點錢，為此還特別找ICT專家，但是發現，部分區域只要2M就可以使用，不需要升級，而且100萬畫素的攝影機要停產了，議會但書就是要逼迫使用3M傳輸速率，明年預算就要多900萬，如果全面更改，一年更要多8600萬。

柯強調，每一條但書都有列管，看到這一條覺得不行，而且議會用文字來逼迫市府，「我柯文哲還沒下台，你們國民黨民進黨就聯合起來污錢，我直接訴諸民意，我們不允許財團勾結議會來詐取國家的錢。