朱立倫親上洪秀柱臉書回應留言。（摘自洪秀柱臉書）

屏東縣長選舉結果，國民黨候選人蘇清泉只輸約1.1萬票，且有投開票所開票計票時未亮票的影片，蘇清泉向法院聲請保全證據被駁回，國民黨前主席洪秀柱在臉書發文，狠嗆「聲請證據保全被駁回，民進黨在怕什麼？」呼籲黨中央提供蘇清泉一切必要的法律資源；黨主席朱立倫親上洪秀柱臉書回應已有密切注意、提供協助，並請立院黨團全力支持討公道。

洪秀柱昨晚在臉書發文說，屏東縣驗票爭議引起全台灣的關注，國民黨黨提名的候選人蘇清泉到法院聲請「證據保全」，結果法院竟然將此案駁回，請問法院到底是誰家開的？民進黨在害怕什麼？

她說，網路上已經流傳民眾拍攝到的影片，在開票時，屏東的投開票所並沒有亮票，少了這項步驟，44萬張有效選票居然需要開票5小時，根本啟人疑竇！

洪秀柱指出，屏東縣選委會都已承認「過程確有瑕疵」，中選會還堅稱「開計票過程無異狀」？若真無異狀，又有何不能檢驗？候選人聲請證據保全、以便於後續重新驗票，為何屏東法院卻駁回這項聲請？

她痛批，人不要臉天下無敵，不懂反省檢討的政黨，注定成為被人唾棄的灰燼！過去一項主張「公開透明」的民進黨，此時此刻竟用盡全力不讓民眾知道真相，民進黨的屏東縣黨部主委還好意思報案，稱「網軍散布假訊息」，誰不曉得，這明明是民進黨最擅長的事情！

洪秀柱強調，我們聲援蘇清泉，同時也呼籲國民黨中央，提供蘇清泉一切必要的法律資源。純樸善良的屏東鄉親，應該得到乾乾淨淨的真相！沒有真相，就沒有屏東縣長！

貼文一出，迅即已有八千多人按讚、近五百則留言，包括朱立倫也親回「這幾天我們都有密切注意屏東的局勢，我第一時間也請黨部各單位提供協助，今天下午也要求立院黨團全力支持蘇清泉院長和屏東縣民討回公道！」

也有不少網友出主意，主張全黨傾巢而出、上街頭，也有人建議黨主席應該傾全黨之力，並發動群眾至屏東地檢署抗議，聲援蘇清泉，強調沒有真相就沒有屏東縣長，全國人民都在看！