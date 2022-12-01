九合一選舉結束後，台北市緊接而來將面對的是第三選區立委補選。但在民進黨已確定提名北市前黨部主委吳怡農後，國民黨人選至今尚未定案，前主播何啟聖指出，這反應出了國民黨遇事欠缺全盤規劃的謀略，更痛批「事前不準備，臨場忙抓瞎」。

何啟聖昨日（11/30）在臉書發文，表示他早在11月24日就發文提醒國民黨，指在蔣萬安10日宣布辭去立委、16日補上書面辭呈、中選會22日公告補選相關期程、民進黨23日中執會通過補選提名辦法等四道關卡環節上，都未見藍營的因應作為。他批評，這本來可以提前佈局的，現在建言卻反成了後話，也擔憂，自己之前對國民黨「不要重蹈民進黨『搶了菜攤、丟了江山』」的示警，現在看來恐怕不幸言中了。

何啟聖直言，其實這窘境毫不讓人意外。他指出，在蔣萬安辭去立委當天，就有媒體詢及國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，她當時稱，要等到選後再思考人選。但一直到了補選登記首日的周一（28日），黃呂還強調之前都忙於大選，對於延誤軍機理直氣壯。

何啟聖質疑，九合一大選結束的第二天，就要進行立委補選登記，但是「選後再來思考人選」是什麼選戰作為？黨中央也沒有一人意識到問題的嚴重。而對於目前藍軍支持者屬意的王鴻薇，何啟聖指出，如果國民黨早一點做佈局，在蔣萬安辭去立委的同時，協調王鴻薇棄選議員，並公開呼籲將選票轉而支持其他黨內侯選人的話，或許就可以達到議員、立委雙贏的目標了。

何啟聖感嘆，很可惜，國民黨對他24日的警示置若罔聞，如今忙著抓瞎，讓民進黨好整以暇，讓藍軍支持者在贏得九合一勝選的歡慶中。他也坦言，對於國民黨在立委補選上的掉以輕心，不免開始憂心2024是否真有鐘擺效應的產生，也讓藍軍支持者對國民黨提拔優秀年輕世代的期待落空。