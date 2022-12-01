歌手曹格與吳速玲在上個月26日宣布14年婚姻畫下句點，雙方也發表聲明證實「讓彼此回到最初的位置」，而在離婚後吳速玲近期首次更新社群動態，並合體「臺灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳。

吳速玲在29日發文曬出與陳美鳳的合影，照片中的她手拿蘋果，身穿黑色蕾絲洋裝相當又氣質，與陳美鳳臉貼臉對著鏡頭露出笑容，文中她寫下：「變冷前下午還曬到太陽耶～～還獲得陳美鳳贈送蘋果一顆，鳳姐說這顆是最好吃的紅顏姬，開心」對此，陳美鳳也同樣發出兩人合照，並以「過來人」身分鼓勵吳速玲「沒有任何的好比得過對自己好！每天一顆蘋果，多美一點多吃一點多動一點」。

貼文曝光後，引來許多網友留言「妳超棒的，活出自己很欣賞妳，會一直支持妳，祝妳天天開心」、「怎麼可以這麼正呀」、「獨立自在～沒壓力更美了」、「你永遠都這麼漂亮」。

事實上，吳速玲與曹格離婚前，男方多次在社群失控發文，令粉絲非常擔心他的精神狀況，而吳速玲僅回應過一次，然而，沒過多久雙方就發出離婚聲明：「我們結束了14年的婚姻關係！」文中也提到「讓彼此回到最初的位置，期望退回這樣的關係，可以更理解對方，選擇這樣的方式，我們是和平的也祝福彼此」。