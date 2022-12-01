勞動基金10月單月賺829億元！據勞動部勞動基金運用局公布10月收益顯示，截至 10 月底評價後收益數為虧損4295.6 億元，收益率負8.23％，較上個月回升 829 億元。

勞動部勞動基金運用局表示，10 月份金融市場雖持續受到俄烏戰爭、通貨膨脹、主要國家加速升息等影響下，全球經濟成長趨緩，但在未來美國升息可望放緩預期下，成熟市場國家股市反彈，而亞太等新興股市則因美中科技戰等利空下，表現相對弱勢。

勞動基金面對金融市場大幅震盪，以長期投資角度多元投資國內、外股票、債券及另類資產，以降低市場波動對基金收益影響，並在市場相對低點，擇優布局長期投資部位，長期投資績效仍屬穩健。

基金局指出，展望未來，美國聯邦準備理事會(Fed)於11月2日公布最新利率決策，調升基準的聯邦資金利率 3 碼至3.75％至4％，為2008年1月以來最高水準，會後聲明暗示升息政策可能有所調整，但也重申仍會繼續升 息抵抗通膨。在國內方面，主計總處 10 月 28 日公布第 3 季經濟成長率概估 4.1％，較 8 月預測值 4.71％減少 0.61 個百分點，關鍵在於商品出口不如預期所致，並指出美中貿易戰持續，全球經濟下行風險升高，皆有可能影響後續的經濟發展。

基金局強調，整體而言，全球持續面對疫情、高通貨膨脹、地緣政治等因素衝擊， 在緊縮貨幣政策下，企業獲利與終端消費需求陸續呈現放緩現象，經濟 復甦力道受阻。勞動基金運用局為確保基金投資收益並有效控管基金風險，未來除加強資產配置策略及深化投資運用決策外，將持續關注全球金融市場動態，以多元化方式投資，並在市場相對低點，擇優布局長期投資部位，以增進基金長期投資收益。