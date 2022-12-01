常言道：「春生夏長，秋收冬藏。」此乃自然界萬物運行的真理，每當「立冬」一到，自然界呈現陰盛陽衰之貌，此季節枯枝漫天、蟲獸冬眠、晝短夜長、氣候寒冷、早晚溫差大，人們的作息勢必要順從自然，方能保持身體的健康。

●冬季早晚溫差大 心血管、呼吸道疾病易發作

奇美醫學中心中醫部總醫師許芳綺指出，由於冬季早晚溫差大、氣候寒冷與乾燥，容易使心血管疾病與呼吸道疾病發作，平時要注意保暖，尤其是四肢末梢、頭面、脖子等部位，早卧晚起，以待陽光，尤其是老人家，剛起床時不要馬上離開溫暖的被窩，先在被子裡動一動，待身體較暖和再起身，床邊最好放置保暖的外套與毛線帽，起身後馬上穿戴，才不會因為溫差太大而引發中風、

氣喘等。

●吹風機吹2穴位保暖 有陽光時運動

而冬天天氣較嚴寒，因此建議晚上在11點以前入睡，早上太陽出來後再起床，寒流來的時候，可用吹風機吹湧泉穴與大椎穴保暖；平時可在有溫暖陽光的時候進行緩和運動，例如：散步、瑜珈、太極拳及八段錦等，讓陽光照拂在後頸大椎穴與後上背，養護自身陽氣。

●冬季養生首重養腎 吃黑色食物養血潤膚

中醫認為，冬季與腎相對應，在飲食上可攝取一些補腎及溫養的食物，例如：黑芝麻、黑木耳、海帶、堅果、南瓜、桂圓等，許芳綺強調，若要冬季進補則建議經由專業中醫師根據體質來開立適合的藥材，由於現代人的營養往往過剩，不一定需要當歸羊肉湯、十全大補湯、八珍湯來大補氣血，若是平常工作與生活勞心勞力、熬夜而使得自身的體質是陰虛陽亢的話，就不建議吃這些容易上火的補湯，可以改選性質較平和的四神湯，以免補錯更傷身；而當感冒、皮膚發炎紅腫搔癢、生理期的時候也是不建議進補的。

常言道：「春生夏長，秋收冬藏。」此乃自然界萬物運行的真理，每當「立冬」一到，自然界呈現陰盛陽衰之貌，此季節枯枝漫天、蟲獸冬眠、晝短夜長、氣候寒冷、早晚溫差大，人們的作息勢必要順從自然，方能保持身體的健康。

●冬季早晚溫差大 心血管、呼吸道疾病易發作

奇美醫學中心中醫部總醫師許芳綺指出，由於冬季早晚溫差大、氣候寒冷與乾燥，容易使心血管疾病與呼吸道疾病發作，平時要注意保暖，尤其是四肢末梢、頭面、脖子等部位，早卧晚起，以待陽光，尤其是老人家，剛起床時不要馬上離開溫暖的被窩，先在被子裡動一動，待身體較暖和再起身，床邊最好放置保暖的外套與毛線帽，起身後馬上穿戴，才不會因為溫差太大而引發中風、

氣喘等。

●吹風機吹2穴位保暖 有陽光時運動

而冬天天氣較嚴寒，因此建議晚上在11點以前入睡，早上太陽出來後再起床，寒流來的時候，可用吹風機吹湧泉穴與大椎穴保暖；平時可在有溫暖陽光的時候進行緩和運動，例如：散步、瑜珈、太極拳及八段錦等，讓陽光照拂在後頸大椎穴與後上背，養護自身陽氣。

圖/ 常春月刊提供

●冬季養生首重養腎 吃黑色食物養血潤膚

中醫認為，冬季與腎相對應，在飲食上可攝取一些補腎及溫養的食物，例如：黑芝麻、黑木耳、海帶、堅果、南瓜、桂圓等，許芳綺強調，若要冬季進補則建議經由專業中醫師根據體質來開立適合的藥材，由於現代人的營養往往過剩，不一定需要當歸羊肉湯、十全大補湯、八珍湯來大補氣血，若是平常工作與生活勞心勞力、熬夜而使得自身的體質是陰虛陽亢的話，就不建議吃這些容易上火的補湯，可以改選性質較平和的四神湯，以免補錯更傷身；而當感冒、皮膚發炎紅腫搔癢、生理期的時候也是不建議進補的。

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