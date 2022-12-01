為了提升品酒文化，各家威士忌品牌紛紛結合藝術，或是推出限量酒深耕藏家市場，讓威士忌成為投資標的。帝亞吉歐（Diageo）集團近日推出8支酒款，由首席調酒師Craig Wilson與知名藝術家Ken Taylor聯手打造，為藏家鎖定珍藏，蔚為佳話。

蒂亞吉歐集團自2001年起，每年都會集結旗下29家酒廠，精選出當年最具代表性的Special Releases年度限量臻選系列，今年首席調酒師Craig Wilson與知名藝術家Ken Taylor聯手打造，主打8款年度佳釀，並由藝術家Ken Taylor透過畫筆創作酒盒包裝與酒標，或是貓頭鷹、鳳凰、兔子、野貓等神秘色彩的動物，或是騎士、女巫的鄉野傳奇，賦予每款酒不同的傳奇故事，打造前所未有的視覺及味覺的極致饗宴，Special Releases年度限量臻選系列威士忌預計將在明年二月上市。

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