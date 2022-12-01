今年全國高中技藝競賽商業類中餐烹飪職種學科試題誤用去年考題，引發爭議。教育部長潘文忠今天表示，承辦的新北市教育局決議仍以已施測的學科成績為作為此次競賽之學科成績，但用到去年試題是滿大錯誤，教育部會組小組來檢討，避免往後再發生類似狀況。

高中生在全國高中技藝競賽的表現，影響到四技二專「技優保送」的成績。但今年全國高中技藝競賽商業類中餐烹飪職種學科考試卻誤用去年考卷，相當離譜。

承辦考試的新北市教育局表示，111學年度中餐烹飪職種學科試題雖因命題作業疏失與110學年度中餐烹飪職種學科試題一樣，但在考量對所有參賽選手影響相同下，為不影響選手於隔日進行術科測驗，決議仍以已施測的學科成績為作為此次競賽之學科成績。

教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會進行預算解凍報告及備詢，立委王婉諭質詢指出，中餐烹飪職種學科試題50題跟去年一模一樣，實在很離譜，難道都沒有把關嗎？教育部是否應該要進行補救？

對於全國高中技藝競賽中餐烹飪職種學科試題誤用去年考題，潘文忠表示，對於競賽成績計算，教育部尊重新北市教育局的決定。因為出題過程是保密的，而且中餐烹飪職種類科的考試29日才完成，到底是哪裡出錯，教育部還要深入了解。

潘文忠說，今年全國高中技藝競賽共有28個職種的題目，其中中餐烹飪職種學科試題誤用去年考題，這是滿大的錯誤。今年中餐職種試題共有61位學生參加，試題出錯，教育部將組成小組，對整個執行細節進行了解，預計一周內完成檢討，避免往後再發生類似狀況。