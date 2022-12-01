林務局於4月中旬在信義鄉丹大林區，野放1隻台灣黑熊編號711，5月初就失去訊號，接著被發現埋屍在仁愛鄉武界產業道路旁；南投檢警展開追緝，查獲田姓與馬姓男子等祖孫2人，事後查出兩人遇到黑熊後，竟先拍照詢問在金門服役的馬姓叔叔要如何處理，未料馬姓叔叔竟要求兩人以自製獵槍射殺，兩人於是朝黑熊頭、胸開槍後埋屍，涉嫌違反《野生動物保育法》，南投地方法院審理後，今分別判叔姪及祖父3人10月、6月、6月徒刑。

今年4月12日，林務局在南投縣信義鄉丹大事業區第181林班地，野放1隻台灣黑熊，黑熊配戴的衛星頸圈，在今年5月6日失去訊號，5月9日在南投縣仁愛鄉武界產業道路投71線11.2公里處，發現黑熊已經死亡並遭掩埋。

曾經兩度野放的台灣黑熊，今年5月誤中陷阱遭獵殺。（南投地檢署提供／廖志晃南投傳真）

林務局向保7總隊第6大隊及南投縣警局仁愛分局報案，隨即由南投地檢署檢察官鄭文正指揮偵辦。

黑熊被發現時已經死亡且遭掩埋，配戴的衛星頸圈業已遭拆除，屍體有明顯外傷；經行政院農業委員會家畜衛生試驗所解剖後發現，黑熊左右肩胛附近各有1處疑似槍傷彈孔，且槍傷路徑為左肩進入造成較小孔洞，貫穿胸腔後，由右肩出去造成較大孔洞，黑熊頭骨碎裂，且顱內發現金屬碎片，疑似槍傷或其他兇器所致。

警方事後查獲被告田姓、馬姓男子等祖孫2人涉有殺害黑熊重嫌，又發現祖孫開槍前，還先拍照傳給另一名馬姓叔叔觀看，並詢問如何處理，未料馬姓叔叔卻直接下令要兩人開槍射殺，事後警方並扣得疑似自製獵槍1支、鉛彈、手機等物品，因此將三人起訴。

檢察官調查發現，黑熊陷入鋼製吊索陷阱後極難脫逃，且誤中陷阱位置在2公尺高的岩壁，而被告從下方沿獵徑往上行走，與黑熊間還有山澗相隔約6公尺遠，有低垂茂密樹枝葉遮掩，且黑熊是背對2人，未發現有人接近也未有攻擊行為，堪認當時黑熊並未對被告2人有立即造成生命、身體傷害威脅。

警方從扣案手機通訊軟體截圖，內容顯示馬男與馬叔在案發時的視訊通話，發現當時被告等人看到黑熊後，處理時間餘裕，並無急迫情形。將田姓及2名馬姓被告，依違反《野生動物保育法》判叔姪及祖父3人10月、6月、6月徒刑。