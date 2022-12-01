晟德(4123)召開臨時董事會並發布重訊公告，為落實「2025年孵育7~8家生技獨角獸（指市值達10億美元或300億新台幣的公司）」的集團策略願景，並前進世界尋找及併購「墜落天使（Fallen Angel）」，希望借重董事長林榮錦豐富的生醫產業重整暨併購經驗，以實踐集團全球策略布局，董事會一致通過，林榮錦將暫辭董事長大位，由現任財務長王素琦接任。

晟德集團轉投資事業眾多，近年來包括澳優乳業(1717.HK)、東曜藥業(1875.HK)、加科思藥業(1167.HK)、永昕(4726)、順藥生技(6535)、國光生技(4142)、博晟(6733)、長聖(6712)、益安(6499)等。晟德集團近期國際投資動作頻頻，晟德於今年合併玉晟生技後，正式轉型為「生技專業投控」的佈局，是國內轉投資規模最大也最多元的生技集團。晟德投控在「產業投控」的架構下，專注於台灣生技產業的育成與扶植，持續引進上下游技術進行整合，並投入投控集團公司內外部資源，除協助轉投資公司制定未來發展方向及策略外，並實質參與其日常營運，確保其穩定發展，不僅如此，也會協助集團內核心事業彼此合作互補，為產業投控母公司創造綜效Synergy，不會只做單純的財務投資。

何謂尋找「墜落天使（Fallen Angel）」？日前晟德召開法說會時，林榮錦就指出，美國聯準會持續升息、縮表，導致全球資本市場生技股股價大幅下調，股市本益比PE要求更高；香港股市及大陸股市均已發生股價下降60~75%的超跌現象，生技公司募資將更形惡化、生醫股IPO估值Valuation預估將下降80%。因此，預期晟德可平安躲過風險、但仍需要更多資金抓住未來機會。林榮錦強調，國內生技產業最低迷的時刻或許已經過去，但深受升息通膨、地緣政治動盪的歐美加日生技醫藥公司則不一定，很多生技同業都希望晟德投資或併購他們，但自身堅持除非確認是對的經營團隊、對的商業模式或產品技術，且可以跟晟德集團現有的布局垂直整合，才能成為較有吸引力的併購標的。計畫中我將成立一個天使基金，規模約20～30億（將由晟德發行可轉換公司債募資），投資歐美加日等地區「墜落的天使」，特別是一些技術底子深厚的「隱型冠軍」公司，且不單設限於生技業，希望結合新世代技術與亞洲市場，創造更大的商機。

王素琦指出，晟德自1999年起，每年均以盈餘或資本公積轉增資方式擴充股本；自2017年起，進入股本成長穩定期，每年除配發股票股利同步配發現金股息，目前資本額已由最初的4000萬擴大至近60億。目前晟德之高流動資產占資產總值95%；其中，現金（新台幣33億）、高流通股權（新台幣212億）。未來晟德集團將致力於匯聚、整併資源孵育出7-8家市值超過10億美金、具全球競爭力的企業。