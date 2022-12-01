綜合韓媒報導，已經進行一周的韓國大卡車駕駛串聯大罷工活動，因與政府協商破裂，目前是陷入對峙的僵局狀態。反觀前一日剛宣布要罷工的首爾地鐵員工，已與資方達成和解，故才剛罷工一天就火速結束。

代表1.3萬名會員，約占全體員工數八成的首爾地鐵工會，在罷工第一天當日晚上八點，與公司重新協商有關人力精簡的爭議點。很順利地沒幾個小時，勞資雙方就達成共識。

韓國政府一日表示，尚不清楚此協議的具體內容，不過樂見大眾交通系統恢復正常，由於地鐵業者調度得宜，故未造成更多社會紛擾。大首爾地鐵上一次罷工，是在六年多前的2016年九月。

一樣在罷工的韓國大貨車駕駛，目前則是出師不利。當地政府態度強硬堅不退讓，加上又頒布行政命令，試圖以分化的方式迫使部分罷工司機重返工作岡位。因此，這些抗爭人士若想如願讓政府修法，永久拿到保障薪資的訴求，現在看起來難度頗高。