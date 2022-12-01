消息面：

1.聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在華府智庫布魯金斯學會發表演說時表示，隨著政策接近足以降低通通的限制性水準，放緩升息步伐有其道理。放慢步伐的時間點，最快可能就在12月召開的會議。但鮑爾亦警告，在終止這場抗通膨戰爭前，聯準會可能讓限制性政策維持一段時間，並重申到頂時的利率可能高於9月發布的預測數字，最終利率升至多高仍存在高度不確定性。他表示：「儘管出現一些樂觀的發展，但我們在恢復價格穩定方面仍有很長的路要走」。鮑爾強調，過去的經驗告訴我們，聯邦公開市場委員會（FOMC）不能過早放寬貨幣政策。在聯準會進入12月會議靜默期之前，這是鮑爾最後一次公開發表談話。

2.聯準會發布「褐皮書」，自10月中旬到11月下旬期間，美國經濟大致持平或略為增長，低於先前普遍溫和的成長步伐。高通膨和高利率對美國央行各轄區經濟活動都有相當程度的影響，許多受訪企業對經濟前景的看法變得更為悲觀。這份「褐皮書」是聯準會12月開會前最後一份綜合經濟評估，對該央行的升息步伐具有指標性的作用。

3.美國財長葉倫（Janet Yellen）在《紐約時報》主辦的活動上表示，最近加密貨幣市場的動盪如同幣圈的「雷曼時刻」，但所幸並未波及銀行業，但就過去幾周和之前發生的事來看，她仍然認為加密貨幣產業需要有完備的監管措施，以確保客戶的數位資產得到足夠的保護。

4.美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，美國必須採取更多措施，如強化出口管制機制和投資審查制度，以及加強供應鏈韌性等，以制衡中國的經濟脅迫和侵犯人權的行為，但她同時也表示全球前二大經濟體不應該相互孤立，稱美國不尋求與中國脫鉤，但對於中國打算用於軍事方面的尖端技術，美方不會縱容。雷蒙多並表示，美國正在與盟國合作以落實半導體設備限制，希望盟友會採取與美國類似的措施。

5.美國人力資源服務公司ADP公布，11月全美民間就業新增12.7萬人，較10月份的新增23.9萬人大幅放緩，遠落後市場預期的增加20萬人，並創下2021年1月以來新低。其中，製造業就業大減10萬人，休閒餐飲業就業大增22.4萬人，在職員工薪酬年增7.6%，為連續兩個月增長放緩。這份報告顯示在利率高漲之際，美國勞動力需求正在降溫。

6.美國第三季國內生產毛額（GDP）季增年率從初值2.6%上修為2.9%，超出市場預期的成長2.8%。惟備受關注的重要通膨指標—排除食品與能源價格的個人消費支出（PCE）物價指數，第三季季增年率從4.5%上修至4.6%，高於市場預期的上漲4.5%。

7.美國10月商品貿易逆差從9月份的919億美元擴大至990億美元，遠超出市場預期的906億美元；其中，10月進口額成長0.9%，出口額下滑2.6%。

8.根據勞工部公布的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告，美國10月職缺數為1,033.4萬個，較9月職缺數減少35.3萬個、較去年同期減少76萬個，但超出市場預期的1,030萬個。

9.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數下跌0.8%，扭轉前一周的上揚2.2%。30年期固定抵押貸款利率為6.49%，較前一周的6.67%下滑。

10.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少1258.1萬桶，遠超出市場預期的下滑312.3萬桶，並創下2019年6月以來最大單周跌幅。此外，上周汽油庫存增加277萬桶，超出市場預期的增225萬桶。餾分油庫存增加354.7萬桶，超出市場預期的增149.2萬桶。

11.聯準會主席鮑爾表明即將放緩升息步伐，美國10年期公債殖利率由升轉跌，尾盤下跌14.1基點，報3.607%，盤中最高站上3.798%，最低跌至3.602%。美元指數尾盤跌0.75%，報106.02。

12.周三紐約期油漲破每桶80美元大關，終場上漲2.35美元或3%，報每桶80.55美元，盤中一度漲逾4%、觸及81.38美元。布蘭特期油收漲2.4美元或2.89%，報每桶85.43美元。美國原油庫存跌幅遠超出市場預期，以及市場預期合稱OPEC+的石油輸出國組織及其他主要產油國將維持減產計畫不變，並看好中國政府將放寬封控措施。

13.美元和美國債息下跌未能帶來提振，周三紐約期金收跌3.8美元，報每盎司1759.9美元，盤中一度跌至1758.2美元。惟美銀仍然看好金價前景，在明年下半年可望挑戰2000美元大關。