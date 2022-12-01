2022九合一選舉開票爭議延燒，國家通訊傳播委員會（NCC）統計，26號當晚有5件申訴案。國民黨立委洪孟楷今於交通委員會詢問NCC主委陳耀祥，後續要怎麼處置？陳耀祥表示，會先請媒體說明，並在21天內召開倫理委員會，若違反《衛廣法》規定，最高可以罰200萬元。

NCC昨（30）日曾表示，已經收到17件相關選舉申訴，跟開票有關的有5件，分別是三立2件、民視2件、年代1件，都是針對台北市的開票。根據NCC今說明，主要是部分新聞台在開票初期，民進黨台北市長候選人陳時中得票數，持續領先當選人蔣萬安；另外，當天呈現拉鋸的屏東縣長選舉，有選票誤植的情形。洪孟楷詢問陳耀祥，後續會怎麼處置？陳耀祥表示，現正處理當中，主要請中選會認定有沒有違反《選罷法》；《廣電法》部分由NCC認定。

洪孟楷拿出中選會於內政委員會的報告，他表示，報告中已經寫出「媒體或電視公司自行灌票所致」已經形同認定媒體有灌票。他詢問陳耀祥，多久會有處置結果？陳耀祥則回應，目前先請媒體自行說明，再來在21天內召開倫理委員會，該委員會會有外部委員與學者專家的參與，所以時間拖比較長；在報告出來之後，會再認定有沒有違反「真實、可查證」的原則，依法處理。

洪孟楷則追問，最快的時間點落在何時？陳指出，最快要年後，因會碰上過年。洪孟楷則質疑，這樣不會太晚？之後18日要舉辦嘉義市長選舉，1月8日有台北市立委補選，後續又有南投縣立委補選，沒有好好處置的話，可能會有類似情形發生。

陳耀祥則表示，以往有類似情況，也有SOP去處理，會盡快提醒業者說明；至於罰則，是以行為管制，不會有顏色的問題，若違反事實查證、違反《衛廣法》規定，最高可以罰200萬元。

洪孟楷另外問及數位中介服務法草案，可能明年會再推，陳耀祥則說，目前在做社會溝通的部分，若沒有共識則不會推行，明年也沒時間、不會推出新的數位中介服務法；數位部長唐鳳也說，網路是多方關係人，若沒有社會共識，什麼法都沒有辦法推行。